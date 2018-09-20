RTL: чтобы погасить скандал, Елисейский дворец взялся за трудоустройство обиженного безработного

Во время празднования Дней европейского наследия Эммануэль Макрон посоветовал молодому человеку, подошедшему к нему с жалобой на то, что у него не получается найти работу садоводом, пойти работать в ресторан, рассказывает RTL. Многие с осуждением отнеслись к реплике президента Франции, и теперь Елисейский дворец заявляет, что молодого человека готова взять к себе Федерация садоводов.

В прошлую субботу во время празднования Дней европейского наследия 25-летний безработный Жонатан Жаан подошёл к президенту Франции Эммануэлю Макрону и пожаловался ему на то, что ему трудно найти работу по специальности «садоводство», сообщает RTL.

Затем последовала реплика, о которой впоследствии очень много говорили. «Если вы готовы и мотивированы, можете обратиться в отели, кафе, рестораны; куда бы я ни пошёл, мне везде говорят, что они ищут людей. Везде! Отели, кафе, рестораны — я перейду через дорогу и найду вам работу!» — ответил Макрон молодому человеку.

Многие с осуждением отнеслись к словам президента. Но ситуация может в конце концов разрешиться удачным образом для Жонатана. Елисейский дворец во вторник заявил, что молодого человека связали с Федерацией садоводов, которая готовится предложить ему работу, пишет RTL.