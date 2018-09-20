RTL: чтобы погасить скандал, Елисейский дворец взялся за трудоустройство обиженного безработного

Популярное
-
CNN: вину за сбитый сирийскими ПВО Ил-20 Россия полностью возложила на Израиль CNN
-
WP: Трамп распорядился рассекретить часть материалов «российского расследования» Washington Post
-
112 Украина: Порошенко приостановил договор о дружбе с Россией 112 Украина
-
WSJ: демилитаризованная зона в Идлибе поможет избежать гуманитарной катастрофы Wall Street Journal
-
Sun рассказала о наводящей страх «20-тонной военной машине» России Sun
-
Bild: США спешат занять немецкий рынок газа, чтобы покончить с монополией «Газпрома» Bild
-
Канал 24: Кучма потребовал от Трампа извинений перед обманутой Украиной Телеканал новин 24
-
Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
INFOX.SG
-
Во время выступления Порошенко зал Рады покинули четыре депутата
Четверо парламентариев от фракции «Оппозиционный блок» покинули зал Верховной Рады во время выступления президента Украины Петра Порошенко в знак протеста. Об этом сообщила пресс-служба партии.
-
Россияне Хачанов и Донской вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Евгений Донской одержали победу над шведом Робертом Линстедом и американцем Радживой Рамом в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
-
Эксперт оценил перспективы взаимодействия Украины и США по поставкам оружия
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что сотрудничество с США по поставке летального оружия будет продолжено.
-
Путин и Лукашенко 21 сентября встретятся в Сочи
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи, в ходе которых обсудят актуальные международные проблемы.
-
Володин поручил провести парламентские слушания по вопросам образования
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести большие парламентские слушания по вопросам образования, сообщает газета «Дни.ру».
-
Посол Канады оценил запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области
Посол Канады на Украине Роман Ващук прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.
-
СМИ: Большинство членов исполкома WADA проголосовали за восстановление РУСАДА
На заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоялось голосование по вопросу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
-
Националисты в Киеве направились митинговать к администрации Порошенко
Часть националистов, митингующих возле здания Верховной рады в центре Киева, направилась оттуда к администрации президента Украины Петра Порошенко, передаёт «Укринформ».
-
Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае
Оренбургская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве в Китае, сообщает RIA56.
-
Эксперт прокомментировал сообщения о новых автомобильных номерах в России с 2019 года
Независимый автоэксперт и радиоведущий Алексей Шарапов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что с начала 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки.
-
СМИ: Фанаты ПАОК напали на болельщиков «Челси» в Салониках
Болельщики греческого футбольного клуба ПАОК напали на фанатов лондонского «Челси» в Салониках накануне матча команд в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
-
RT в двух категориях стал финалистом AIB Awards
Панорамный документальный фильм RT «360° Земли» с участием советского лётчика-космонавта Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда вышел в финал престижной премии Ассоциации международного вещания (AIB) International Media Excellence Awards.
-
Эксперт оценил планы Украины продолжить сотрудничество с США по поставкам оружия
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что сотрудничество с США по предоставлению Киеву оружия продолжится.
-
Трамп заявил о неспособности стран Ближнего Востока защищать себя без США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Ближнего Востока не в состоянии защищать себя без помощи США.
-
УЕФА открыл дело в отношении Роналду по итогам матча ЛЧ с «Валенсией»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией».
-
Выпущенная Путиным на волю в Оренбуржье лошадь Пржевальского родила жеребёнка
Лошадь Пржевальского, выпущенная два года назад президентом России Владимиром Путиным из загона в основную часть заповедника «Оренбургский», родила жеребёнка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедников Оренбуржья».
-
СМИ рассказали о грядущих проблемах работающих за рубежом украинцев
Украинские СМИ рассказали, какие проблемы ждут в будущем граждан Украины, которые работают в других странах.
-
Путин рассказал об особом и душевном отношении к женщинам в России
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России особое, трогательное и искреннее отношение к женщинам.
-
Жена Глушакова обвинила его в изменах и избиении
Дарья Глушакова, жена полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова, обвинила своего супруга в изменах и избиении.
-
Правительство одобрило проект бюджета до 2021 года
Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2019—2021 годы, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
-
Эксперт прокомментировал призыв Порошенко принять закон об «агентах влияния» России
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко в ходе выступления в Раде принять закон о регистрации «агентов влияния» России.
-
Опрос: 65% украинцев считают неправильным курс Украины
На Украине 65% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко.
-
Политолог оценил слова украинского генерала о проблемах из-за разрыва договора о дружбе
Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT рассказал, кому в первую очередь был выгоден договор о дружбе между Украиной и Россией и как его разрыв повлияет на ситуацию вокруг Крыма.
-
В ЛДПР предложили создать новую комиссию в Госдуме во главе с Поклонской
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением создать комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей.
-
Ле Пен направили на психиатрическую экспертизу
Суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.
-
Российский борец Власов пропустит остаток сезона из-за травмы
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов пропустит остаток сезона из-за травмы.
-
СМИ: Доходы бюджета от налога на имущество физлиц в России достигли 52,2 млрд рублей
Доходы бюджета от налога на имущество физлиц в России с 2015 по 2017 год увеличились в 1,72 раза и составили 52,2 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты аналитического центра «Финэкспертиза», основанные на данных Росстата и Федерального казначейства.
-
Глава Минздрава заявила, что женщины последовательнее мужчин
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что женщины последовательнее мужчин.
-
Источник: WADA приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах
Андрей Митьков, агент трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, сообщил, что, по информации от близкого к ситуации источника, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
-
СМИ: Часть побережья Греции покрылась густой паутиной
В городе Аитолико, Греция, часть побережья покрылась густой паутиной, сообщает Newsit.gr.
-
Медведев допустил расширение торговых войн в ближайшие шесть лет
Российский премьер Дмитрий Медведев не исключает расширения торговых войн, а также санкционного давления на Россию в ближайшие шесть лет.
-
Футболист ЦСКА: если в «Спартаке» и правда есть проблемы, то для нас так даже лучше
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич накануне противостояния с московским «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о ситуации в стане команды-соперника.
-
В Севастополе назвали несбыточными мечтами планы Порошенко по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT оценил призыв украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота России в городе.
-
Глава Южной Кореи рассказал об ожидании Ким Чен Ыном второго саммита с Трампом
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на проведение новых переговоров с главой США Дональдом Трампом.
-
Медведев: бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет в 2019 году впервые с 2014 года станет профицитным.
-
Исполком WADA заслушал доклад по России
На заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) был заслушан доклад по России.
-
Модрич заявил, что не думает о «Золотом мяче»
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о возможном признании лучшим футболистом 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
-
Лидер Южной Кореи везёт Трампу новое письмо от Ким Чен Ына
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что везёт американскому коллеге Дональду Трампу новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.
-
Рада отправила на экспертизу в КС законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО
Верховная рада Украины направила законопроект президента страны Петра Порошенко о курсе Киева в ЕС и НАТО на экспертизу в Конституционный суд (КС).
-
Порошенко гарантировал честные выборы на Украине
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году, будут честными, «как в 2014—2015 годах».
-
В Раде прокомментировали запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области
Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.
-
Госдума приняла закон о наказании за отказ от опровержения ложной информации
Государственная дума в третьем чтении приняла закон об установлении уголовной ответственности за неисполнение судебных актов, которые обязывают прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.
-
В Крыму ответили на обещание Порошенко убрать российскую базу из Севастополя
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пообещал, что после «возвращения» Крыма Украине российской базы в Севастополе не будет.
-
Загитова выступит на турнире по фигурному катанию в Германии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.
-
Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении в Сирии самолёта Ил-20. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
-
Глава USADA высказался о возможном восстановлении РУСАДА на исполкоме WADA
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
-
Фердинанд заявил, что «Ювентусу» нужно подать апелляцию на удаление Роналду
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рио Фердинанд высказал мнение об удалении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
-
Порошенко потребовал от Минобороны скорейшего перехода на стандарты НАТО
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждёт от Минобороны страны и Вооружённых сил скорейшего перехода на стандарты Североатлантического альянса, передаёт Интерфакс-Украина.
-
Кэри Фукунага будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
Кэри Фукунага станет режиссёром нового фильма из цикла о британском секретном агенте Джеймсе Бонде.
-
Столкновения начались у здания Верховной рады
В результате столкновения у здания Верховной рады в Киеве ранен один человек.