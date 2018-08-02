Tages-Anzeiger: карьерная лестница любит трудоголиков

Количество часов, проведённых на работе, напрямую связано с продвижением по карьерной лестнице, сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger. По результатам последнего исследования, те, кто работает больше, быстрее продвигаются по службе — но это время должно быть потрачено с пользой. Также значение имеют мотивация, гибкость и способность работать в команде.

Согласно данным нового исследования, количество рабочих часов важно для карьерного роста, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Правильный круг общения, самопродвижение через соцсети, опыт работы за рубежом — можно услышать множество советов по поводу того, как подняться по карьерной лестнице. При этом чаще других звучит мнение, что время работы само по себе не играет роли. Новое исследование опровергает это утверждение, пишет швейцарская газета.

Результат проведённого анализа показал, что многое зависит от того, сколько часов человек проводит на рабочем месте. Исследование немецкого Института экономики труда по вопросам будущего работы основывается на двух долгосрочных экспериментах датского статистического управления. С 1994 года там наблюдали за продвижением по службе примерно 170 тыс. датчан.

Участников программы регулярно опрашивали, сколько часов в неделю они работают и на какой позиции в иерархии компании находятся. В итоге выяснилось: те, кто за время исследования продвинулся от руководителя подразделения до руководящих позиций в компании, работали в среднем 42,1 часа в неделю. Те же, кто не пробился в высший руководящий состав, проводили на рабочем месте лишь по 36,5 часа в неделю.

По мнению эксперта по персоналу швейцарского профессора Гери Брюдерлина, те, кто больше времени проводит в офисе, дают себе возможность достичь большего. При повышении по службе речь всегда идёт о достижениях и о том, как сделать их заметными. Исследователи пришли к следующему заключению: те, кто проводит больше времени на работе, совершенствуют свои навыки и знания и потому становятся более подходящими кадрами для повышения.

В то же время было установлено, что речь идёт не просто о времени, проведённом на работе, а о том, что для продвижения по карьерной лестнице нужно работать больше, чем другие коллеги. Кроме того, количество наработанных часов помогает только в случае внутреннего повышения. Об этом говорит и эксперт по кадрам Гери Брюдерлин: при продвижении внутри компании суть состоит в том, чтобы на сотрудника обратили внимание вышестоящие лица. Посторонние ничего наблюдать не могут, а потому того, кто просто много работает, не заметят в других компаниях.

Соответственно, швейцарский профессор подчёркивает: «На одном только превосходящем числе рабочих часов вы далеко не продвинетесь». Потраченное время должно быть использовано с пользой. С точки зрения Брюдерлина, наряду с успехами сотрудника и его рабочей загрузкой ключевую роль играют ещё несколько факторов: мотивация, гибкость, способность работать в команде. Впрочем, всё это в той или иной степени связано с количеством отработанных часов — но не только с ним, отмечает Tages-Anzeiger.

Издание отмечает, что последнее уточнение может прийтись кстати, если говорить о швейцарцах — в конце концов, они работают всё меньше. Если в 2011 году население Швейцарии проводило на работе в среднем 41 час и 28 минут в неделю, то в 2017 году швейцарцы в среднем работают за неделю только 41 час и 7 минут, пишет Tages-Anzeiger.