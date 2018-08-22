1+1: Украину навсегда покинули более 8 миллионов человек

Ежедневно Украину навсегда покидают 73 человека. Как передаёт «1+1», только за прошлый год из страны уехал миллион человек. А всего с момента обретения независимости более 8 миллионов украинцев сменили родину в поисках лучшей жизни за границей.
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ, корреспондент:Ты не один, нас — 42 миллиона. Пока вы привыкаете к этой новой цифре,73 украинца ежедневно улетают за границу навсегда.
Я, признаюсь, и сама иногда задумываюсь об эмиграции, как и каждый третий в этой стране. За всю историю независимости Украину покинуло более 8 миллионов человек. Это население Израиля или Австрии. Половина пополнила демографию России, миллион двести осели в Канаде и Польше, и почти миллион — в США.
Количество эмигрантов растёт в геометрической прогрессии. О масштабах свидетельствует снятие с регистрации, когда ты всё продаёшь и уезжаешь. Таких людей на Украине в 2017-м году было почти 22 тысячи, что в четыре раза больше, чем в 2016-м.
Неофициальная статистика поражает ещё больше. По данным международных экспертов, только за прошлый год Украину покинули более миллиона человек. Половина уехала жить в Польшу, ещё 300 тысяч — в Россию. К слову, там действует специальное предложение для бывших жителей Донбасса, российский паспорт выдаётся по упрощённой процедуре. Таких документов было выдано более 300 тысяч. По 150 тысяч украинцев работают в Италии и Чехии.
Пока вы смотрели этот сюжет, две украинские семьи уже собрали свои вещи в поисках счастья за границей.
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