1+1: украинцы рискуют полностью исчезнуть как нация

С момента распада СССР украинцев стало меньше на 10 миллионов. Как передаёт «1+1», и это только официальные данные, поскольку с даты последней переписи населения прошло 18 лет. Как отмечает телеканал, украинцы рискуют стать первой нацией в мире, которая может исчезнуть полностью.

За 27 лет украинской независимости украинцев стало меньше на 10 миллионов. Теперь нас 42 миллиона. И это только официальные цифры, сколько украинцев на самом деле — сказать сложно. Переписи населения не было уже 18 лет. С сегодняшнего дня ТСН начинает спецпроект Ольги Василевской, которая не только подсчитала, сколько людей сейчас населяет Украину, но и наглядно проиллюстрировала, почему нас становится так мало. Первая серия Украины в цифрах.

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ, корреспондент: Ты не один, нас 52 миллиона. Помните такую социальную рекламу на «1+1»? Когда её запустили, мне было 8 лет. Я гордилась своей великой густонаселённой страной. Теперь мне 33, я работаю на 1+1, но нас теперь всего 42 миллиона. Мы первая нация в мире, которая может исчезнуть полностью.

Вдумайтесь в цифру: за 25 лет — минус 10 миллионов украинцев. Это целая Швеция, Греция или Португалия. Это в 2,5 раза больше, чем во время голодомора. Это даже больше, чем было убито во время Второй мировой войны.





На сто родившихся — сто сорок умерших. За год умирает столько, сколько живёт в Хмельницком, Сумах или Черновцах. Каждый день уходят из жизни полторы тысячи украинцев. Тысяча умирает из-за инфарктов, более двухсот забирает рак, восемнадцать человек совершают самоубийства, а тринадцать погибают в ДТП. К этой и так страшной статистике присоединилась и война. Ежедневно гибнут по 3 украинских воина.





Каждый шестой украинец умирает в трудоспособном возрасте. В среднем мужчины доживают до 62 лет, а женщины до 74. Это на 20 лет меньше, чем в Европе. И тут есть прямая связь с достатком.

В середине 2000-х экономическая ситуация была стабильная и позитивная, и продолжительность жизни росла. 2008-й, всемирный экономический кризис, падение. Оправлялись от этого да 2013-го, и перед революцией достоинства — очередной провал, который длится до сих пор.

Нас — 42 миллиона. Пока вы привыкаете к этой цифре, международные эксперты утверждают, что нас ещё меньше, около 35 миллионов. Сколько же нас на самом деле могла бы сказать перепись населения, однако власть в очередной раз её откладывает на время после выборов.





Пока длился этот сюжет, умерли трое украинцев, а родился лишь один.

Дата выхода в эфир 20 августа 2018 года.