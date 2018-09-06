24 канал: украинцы уезжают из страны из-за низких зарплат

Около 16% трудоспособного населения Украины являются трудовыми мигрантами, которые едут на заработки за рубеж. Как выяснили журналисты «Телеканала новин 24», около 71% опрошенных трудовых мигрантов главной причиной миграции назвали низкую зарплату в стране.

«Телеканал новин 24» провёл опрос, о том, что является для украинцев определяющим при принятии решения о работе за рубежом, и выяснил, какие угрозы несёт трудовая миграция и как вернуть работников на Украину. Как показывают результаты опроса, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесёт их близким психологическую травму, — такого мнения придерживаются 47% опрошенных. Ещё 43% считают работу за рубежом рискованной. И только 10% не хотят мигрировать из-за высоких цен и дорогой жизни.



По данным Государственного комитета статистики, 71% трудовых мигрантов главной причиной миграции назвали низкую зарплату на Украине. Хотя, по мнению экспертов, в современной глобализированной экономике мигранты — неотъемлемая часть мирового хозяйства.



Впрочем, для Украины эта тенденция ежегодно приобретает угрожающие масштабы. Украина входит в топ-10 стран — доноров мигрантов в мире. С 2013-го по 2016 год количество экономически активного населения сократилось почти с 21 млн до 18 млн. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев являются трудовыми мигрантами, что составляет около 16% трудоспособного населения.



«Трудовая миграция украинцев — сложная проблема, обусловленная объективными и субъективными факторами. В частности, легальные трудовые мигранты платят налоги в тех странах, где работают, а не на Украине. Соответственно, мы имеем проблему с выплатами пенсий, так как на Украине до сих пор работает солидарная система пенсионного обеспечения.



Мы теряем квалифицированные кадры из-за того, что люди, которых подготовили на Украине, в том числе за государственные деньги, работают за рубежом. Речь идёт не о высочайшей квалификации, а о представителях рабочих, инженерных профессий, а также связанных с медициной. Это профессии, которые обеспечивают наше благосостояние. Без строителей, каменщиков, плотников нельзя развивать то, что обеспечивает наше нормальное функционирование. Врачи — это здоровье граждан в обществе», — говорит директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.



Однако, по его мнению, украинцы едут работать за границу не только из-за низкого заработка. Рынок труда сегодня существенно отличается от того, который был 5—10—15 лет назад. Для многих людей сейчас работа за границей — не столько бегство от проблем, которые есть на Украине, а возможность самореализоваться, посмотреть на себя в другой среде, приобрести социальный опыт.



«Кроме социальных и личных причин, есть и другие вещи, которые стимулируют трудовую миграцию. Например, безвиз. Если украинец имеет выбор: работать здесь или за рубежом — и выбирает второе, то, чтобы удержать его дома, надо поднять зарплату. Это при определённых причинах может привести к повышению цен и стимулировать определённые инфляционные процессы. Но прямой зависимости здесь нет», — заключает эксперт.