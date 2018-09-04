24 канал: Климкин назвал катастрофической ситуацию с отъездом населения с Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с отъездом населения с Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», ежегодно из страны за границу выезжает около миллиона граждан.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно из страны за границу выезжает около миллиона граждан. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский дипломат назвал данную ситуацию катастрофической.
Украинский телеканал отмечает: дипломат считает, что такая негативная тенденция в ближайшее время сохранится.
«У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится», — заявил Климкин.
Также он привёл последние существующие статистические данные относительно тех украинцев, которые проживают в Польше.
«Это 1 миллион 400 тысяч украинцев», — подчеркнул Климкин.
«Во Вроцлаве говорят, что там польский и украинский, если не 50 на 50, так точно уже 30 на 70», — добавил политик.
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