Украинский эксперт: разрывать договор о дружбе с Россией нужно было ещё в 2014 году

Расторжение договора о дружбе с Россией – правильный шаг, однако делать это нужно было ещё в 2014 году, уверен юрист-международник Геннадий Друзенко. Как рассказал эксперт «Телеканалу новин 24», Порошенко, по сути, оттягивал данный шаг до начала предвыборной кампании.

Расторжение договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией — шаг правильный, но очень запоздалый, однако Порошенко откладывал это решение, по сути, до начала предвыборной кампании. Такое мнение «Телеканалу новин 24» высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

Как заявил эксперт, ещё в 2014 году после трагедии под Иловайском договор о дружбе с Россией, в котором говорится о неприкосновенности границ, добрососедстве, стратегическом партнёрстве, был «осквернён и залит кровью украинских добровольцев и солдат».

«Почему до сих пор Порошенко не инициировал расторжение юридически действующего договора о дружбе с Россией? Всё это время договор был лишним аргументом России на международных площадках, чтобы утверждать, что Украина и РФ — крупные стратегические партнёры. Можно только себе представить, как воспринимают в Совете Европы или ООН, когда Россия показывает этот договор», — отмечает Геннадий Друзенко.

По словам юриста, прекратить действие настоящего договора можно двумя путями. Первый — принятие соответствующего закона и сообщение об этом России. Но, утверждает эксперт, есть более лёгкая процедура. Договор стороны заключили на десять лет, и в его заключительных положениях отмечается, что документ автоматически обновляется каждые десять лет, если ни одна из сторон не информирует о желании его расторгнуть.

«Президент может просто поручить МИД Украины проинформировать в октябре РФ — за полгода до завершения второго десятилетнего срока договора, что Украина не намерена его продлевать. То есть не денонсировать в парламенте, а просто не продлить его действие. Прекратить войну нам это не поможет, но позволит привести правовую базу в соответствие с реалиями», — убеждён Друзенко.

Как напоминает телеканал, 28 августа Пётр Порошенко анонсировал, что Украина разорвёт с Россией договор о дружбе. В ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора.