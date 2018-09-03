National Interest: Россия для Запада полезнее как партнёр, а не противник

Россия значительно более полезна для Запада как партнёр, работающий против Китая, чем решительный противник в союзе с Китаем. Поэтому, как пишет The National Interest, подход, ориентированный на большее сотрудничество с Россией, мог бы оказаться полезным для интересов Соединённых Штатов.

Путин не является ни другом свободы, ни другом Америки, однако его страна не сильно угрожает Соединенным Штатам или Европе. Как пишет The National Interest, действия Москвы против Украины были вызваны в большей степени расширением НАТО на восток, чем предполагаемой российской агрессией в западном направлении. Поэтому подход, ориентированный на большее сотрудничество с Россией, мог бы оказаться полезным для интересов Соединённых Штатов.

Как продолжает издание, в долгосрочной перспективе наиболее важная роль Москвы может состоять в том, чтобы помочь сдерживать растущую мощь Китая. Враждебность Соединенных Штатов помогла сближению Москвы и Пекина. Формальная коалиция с участием Америки, Европы и России могла бы умерить китайские амбиции, но для этого Вашингтон и Брюссель должны договориться с Москвой по поводу Украины.

«Западу нужно заключить с Россией modus vivendi, временное соглашение. Союзники могут принять аннексию, но не признать ее. Большинство санкций могут быть сняты, а оставшиеся картельные экономические меры должны быть направлены против Крыма. Однако лучше было бы найти компромисс, на основании которого можно бы договориться о более постоянном решении», — пишет автор статьи.

По его мнению, Вашингтон и Москва должны договориться о том, чтобы признать результаты референдума, проведенного с участием международных наблюдателей. Но Украина будет возражать, поскольку она не дала согласия на отделение этой территории. Однако стоит признать, что сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль полуостров. Вашингтон должен предложить провести в Крыму референдум под эгидой ООН. Как украинские, так и российские официальные и заинтересованные лица должны иметь возможность изложить свои аргументы, и большинство жителей определят будущее Крыма. Когда этот вопрос будет решен, отношения с Россией смогут вернуться к нормальным — но при этом Москве будет обещано наказание в случае нового вмешательства во внутренние дела союзников.

«Странная истерия охватила Вашингтон относительно отношений с Москвой. Но Владимир Путин не Иосиф Сталин. Россия является всего лишь бледной тенью Советского Союза, и ее значительно опережают Америка и Европа. Судьба Украины имеет для Вашингтона и Брюсселя гуманитарный интерес, а не интерес в области безопасности. Кроме того, Россия значительно более полезна как партнер — если нее как друг, — работающий против Китая, чем решительный противник в союзе с Китаем», — подводит итог автор материала.