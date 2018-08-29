Le Figaro: Америка до сих пор не поняла, что опасно толкать русских в объятия китайцев

В своей «торговой войне» с Китаем Трамп повёл себя неумело, потому что не признал Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнёрстве, сформировавшее «азиатский блок» против Пекина, и не смог скоординировать действия с ЕС, пишет Le Figaro. В то же время Вашингтон продолжает ужесточать санкции в отношении Москвы. Скорее всего, Китай и Россия вскоре примут ответные меры, и никому не известно, куда в итоге заведёт это противостояние, предупреждает автор.

В 1970-е годы благодаря усилиям Генри Киссинджера и его концепции «стратегического треугольника», согласно которой Россия и Китай должны были находиться «на одинаково близком расстоянии от Америки и как можно дальше друг от друга», Вашингтону удавалось удерживать паритет, пишет Le Figaro.

После визита Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году США установили дипломатические отношения с Китаем, а затем заключили с Москвой первый Договор об ограничении стратегических вооружений. Однако сейчас Америка под руководством Дональда Трампа идёт «в прямо противоположном направлении», и сложно даже предугадать, чем это закончится, подчёркивается в статье.

Теперь не проходит и недели, чтобы не возникло повода задуматься, «как же Вашингтону удаётся ещё больше ухудшить» свои отношения и с Москвой, и с Пекином, констатирует автор. На днях вступили в силу новые американские санкции против России, запрещающие поставки в Россию американских товаров и технологий, которые могут иметь отношение к интересам национальной безопасности США. Официально эти ограничительные меры призваны «наказать» Москву за отравление в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, хотя Кремль категорически опровергает любую причастность к этому отравлению, напоминает Le Figaro.

В частности, пресс-секретарь российского президента Сергей Песков уже назвал новые санкции «незаконными» и обвинил США в «сознательном выборе пути конфронтации» с Россией. А сам президент Владимир Путин в ходе недавней встречи с президентом Финляндии в Сочи назвал американские ограничения «контрпродуктивными и бессмысленными», призвав американский истеблишмент «осознать реальность», говорится в статье.

Одновременно с этим Вашингтон продолжает свою «торговую войну» с Пекином, введя в августе таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Китая, ежегодные обороты которого достигают $50 млрд. По мнению Трампа, китайцы специально «тянут резину, чтобы продолжать воровать американские технологии» и уменьшить огромный торговый профицит, поясняет Le Figaro.

В свою очередь, Пекин также назвал американские тарифные меры «противозаконными» и уже подал соответствующий иск во Всемирную торговую организацию. «Поскольку Си Цзиньпин не может позволить себе уронить свой авторитет, Китай примет контрмеры — и никому не известно, куда же, в конце концов, заведёт это противостояние», — предупреждает автор статьи. По его мнению, в любой момент это может привести к «нехорошему» стратегическому повороту и стать инструментом для манипуляций. Например, Вашингтон уже обвинил Пекин в «несоблюдении санкций» ООН против Северной Кореи, пишет Le Figaro.

«Практикуя свою карательную дипломатию, Америка, сама того не желая, продолжает укрепляет российско-китайскую ось», — подчёркивается в статье. И даже если допустить, что американские политики в некоторой мере правы, когда обвиняют Россию в стремлении вновь вернуть её «сферу влияния» на всей территории бывшего СССР или упрекают Китай в «несоблюдении духа» договоров ВТО, однако действуют они при этом «настолько неумело, что рискуют добиться противоположного результата», отмечает Le Figaro.

Например, уже в начале сентября в Сибири стартуют российские военные учения, которые считаются крупнейшими с момента окончания холодной войны. И для участия в них Россия пригласила Китай, который решил направить туда военное подразделение из 900 танков и 3,5 тыс. военнослужащих, говорится в статье. «Две этих державы снова становятся союзниками, как в 1950-е годы. Они не потерпят притязаний США по навязыванию своих правил для всего земного шара, как и грубого попрания в одностороннем порядке Устава ООН. Они задумываются о пересмотре господства доллара как мировой резервной и обменной валюты. И они поддерживают Иран, жёстко бойкотируемый Вашингтоном», — подчёркивает Le Figaro.

Ещё 30 лет назад американские стратеги считали, что нужно проявлять «открытость» по отношению к Китаю, однако сегодня они выступают за «стратегию сдерживания», обеспокоенные «китайским экспансионизмом» в мире и наращиванием военной мощи. И вряд ли Россия им в этом поможет, прогнозирует автор. По его мнению, Трамп в своей «торговой войне» с Китаем уже дважды повёл себя неумело, когда не признал Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнёрстве, которое сформировало азиатский блок против Китая, и не сумел объединиться с Евросоюзом. Китайско-американское соперничество становится «важнейшим стратегическим столкновением» XXI века, но Америка до сих пор так и не поняла, что сегодня «совершенно не в её интересах подталкивать русских в объятия китайцев», заключает Le Figaro.