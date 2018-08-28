CNBC: санкции США приведут к «шквалу атак» на гегемонию доллара

Америка так активно наказывает другие государства по всевозможным поводам, что теперь каждая десятая страна находится в состоянии экономической войны с США, пишет CNBC. По мнению автора статьи Гэла Лафта, Китай, Россия, Венесуэла и другие «ревизионисты» уже начинают создавать параллельную финансовую систему и ставят своей целью покончить с господством доллара.

«В настоящий момент Соединённые Штаты ведут экономическую войну против десятой части стран мира, с общей численностью населения почти 2 миллиарда человек и совокупным ВВП свыше 15 триллионов долларов, — пишет содиректор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт на сайте CNBC. — Сюда входят Россия, Иран, Венесуэла, Куба, Судан, Зимбабве, Мьянма, Демократическая Республика Конго, Северная Корея и другие страны, против которых Вашингтон в последние годы вводил санкции. А также такие страны, как Китай, Пакистан и Турция, которые не совсем под санкциями, но подвергаются другим карательным экономическим мерам».



Кроме того, как отмечает автор статьи, Минфин США включил в чёрный список тысячи индивидов из десятков государств. Многие из этих людей тесно связаны с руководством своих стран, и всем им, по сути, закрыт доступ к глобальной финансовой системе, которую контролирует Америка, говорится в тексте.



С точки зрения Вашингтона, все эти меры являются обоснованным наказанием за нарушения прав человека, терроризм, криминал, торговлю ядерными материалами, коррупцию и — в случае с Китаем — «нечестные торговые методы и кражу интеллектуальной собственности», подчёркивает Лафт. «Но в последние месяцы складывается впечатление, что стойкая решимость Америки бороться со всеми мировыми бедствиями привела к тому, что все эти правительства и поддерживающие их богатые индивиды достигли критической массы и объединили усилия по созданию параллельной финансовой системы, до которой длинная рука Америки не могла бы дотянуться. Если они преуспеют, позиции Америки в мире уже не будут прежними».



По словам Лафта, «мировое господство» США держится не только на военной мощи и системе альянсов, но и на контроле над финансовой системой и в особенности на уникальном статусе доллара как мировой резервной валюты. Если транзакции проводятся в долларах США или через американские банки, стороны сразу же подпадают под американскую юрисдикцию. Когда Вашингтон решает ввести односторонние санкции, как в случае с Ираном, он, по сути, ставит государства, корпорации и индивидов перед выбором: либо приостановить деловые отношения с наказанной страной, либо оказаться отрезанным от «экономики номер один в мире». Это серьёзный рычаг давления, и «ревизионистские страны» видят в этом «оскорбление своему экономическому суверенитету», констатирует автор. Вот почему Россия и Китай разработали собственные аналоги международной межбанковской системы SWIFT и призывают своих партнёров отказаться от использования доллара в двусторонней торговле в пользу местных валют.



В этом месяце, после финансового конфликта между Анкарой и Вашингтоном, Россия «не замедлила вовлечь Турцию в антидолларовый блок», заявив о готовности торговать с ней без долларов. Тем временем Пекин использует свою стратегию «Один пояс — один путь», чтобы заставить другие страны, такие как Иран и Пакистан, торговать в юанях. А на саммите БРИКС в Йоханнесбурге была поставлена цель «создать бездолларовую экономику», отмечается в статье.



По прогнозам Лафта, будущее доллара будет решаться на мировых рынках сырья, особенно на нефтяном. После того как президент Ричард Никсон, отказавшись от золотого стандарта, убедил ОПЕК продавать нефть только за доллары, спрос на американскую валюту постоянно растёт. Однако теперь в «антидолларовом альянсе» слишком много экспортёров сырья, и их продукция уже совсем не обязана оцениваться в долларах и продаваться за доллары, рассуждает автор статьи. «Например, Китай предпочитает покупать нефть у Анголы, газ у России, уголь у Монголии или сою у Бразилии за свою собственную валюту, таким образом обе стороны избегают нежелательных потерь на обмене валют».



Ещё одну угрозу для доллара представляют криптовалюты: Центральный банк Российской Федерации упомянул о возможном выпуске «крипторубля» и «помог» Венесуэле выпустить собственную криптовалюту «петро», пишет Лафт. Возможно также и скорое появление криптовалюты БРИКС.



Таким образом, по мнению содиректора Института анализа глобальной безопасности, в ближайшие годы следует ожидать «шквала атак» на гегемонию доллара, а одна из главных битв за будущее «экономического доминирования Америки» будет разворачиваться на рынке энергоносителей. «Любая успешная попытка отделить торговлю сырьём от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом», — предупреждает Лафт.



При нынешнем благополучии американской экономики и сильном долларе легко «скатиться в самодовольство» и решить, что действия «ревизионистов» — всего лишь «булавочные уколы», говорится в статье. Однако, учитывая 21-триллионный государственный долг США, растущий со скоростью $1 трлн в год, «пробуждение может быть более грубым и скорым, чем прогнозирует большинство экономистов». Четверть населения Земли сегодня живёт в государствах, «полных решимости покончить с гегемонией доллара», а значит, борьба с этими планами должна стать приоритетом для Вашингтона, заключает автор.