Euronews: в ответ на санкции Россия откажется от расчёта в долларах

Минфин подтвердил, что постепенный переход на внешнеторговые расчёты в национальной валюте осуществляется в России уже несколько лет, передаёт Euronews. По словам министра торговли Дениса Мантурова, новые санкции США негативно отразятся на поставках российских товаров третьим странам, поэтому Москва способна отказаться в расчётах с ними от использования долларов.
Москва в ответ на новые санкции готова отказаться во внешнеторговых расчётах от доллара. Об этом заявил министр промышленности и торговли России. По его словам, санкции в первую очередь негативно отразятся на поставках российских товаров третьим странам — и в торговле с ними можно будет перейти на рубли или их национальные валюты.
ВЯЧЕСЛАВ ХОЛОДКОВ, эксперт РИСИ: Отказ от использования доллара в торговых расчётах — это удар по американской экономике, это наш ответ на американские санкции. Я уверен, что и дальше мы будем использовать этот канал для того, чтобы ответить Америке так, как она этого заслуживает.
Идею перехода на рубль поддерживает и российский Минфин. Там отмечают, что переход на расчёты в национальной валюте осуществляется фактически уже пять лет.
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