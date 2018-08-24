Euronews: в ответ на санкции Россия откажется от расчёта в долларах

Минфин подтвердил, что постепенный переход на внешнеторговые расчёты в национальной валюте осуществляется в России уже несколько лет, передаёт Euronews. По словам министра торговли Дениса Мантурова, новые санкции США негативно отразятся на поставках российских товаров третьим странам, поэтому Москва способна отказаться в расчётах с ними от использования долларов.

Москва в ответ на новые санкции готова отказаться во внешнеторговых расчётах от доллара. Об этом заявил министр промышленности и торговли России. По его словам, санкции в первую очередь негативно отразятся на поставках российских товаров третьим странам — и в торговле с ними можно будет перейти на рубли или их национальные валюты.

ВЯЧЕСЛАВ ХОЛОДКОВ, эксперт РИСИ: Отказ от использования доллара в торговых расчётах — это удар по американской экономике, это наш ответ на американские санкции. Я уверен, что и дальше мы будем использовать этот канал для того, чтобы ответить Америке так, как она этого заслуживает.

Идею перехода на рубль поддерживает и российский Минфин. Там отмечают, что переход на расчёты в национальной валюте осуществляется фактически уже пять лет.

Новый пакет антироссийских санкций со стороны США вступил в силу в среду. В частности, ограничения налагаются на энергетический и финансовый секторы, ряд государственных предприятий и крупных бизнесменов, а также на российский суверенный долг. В Вашингтоне новые санкции связывают с делом Скрипалей. В Москве называют обвинения в применении отравляющих веществ голословными и говорят о политико-экономических целях антироссийских ограничений.

Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.