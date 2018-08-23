Озолотить валюту — обозреватель Forbes предложил России, Турции и Ирану «сбежать» от санкций США

США применяют новые санкции против России, Ирана и Турции, и этим странам закономерным образом хочется минимизировать свои потери, пишет политолог Стив Ханке в своей статье для Forbes. И он предлагает им выход: заменить доллар на золото в качестве резервной валюты и установить фиксированный курс на обмен. В итоге, по его мнению, может получиться целый «золотой блок» в международных отношениях.

Соединённые Штаты наложили санкции на Иран, Россию и Турцию, и политолог Стив Ханке полагает, что отвечать они на это будут так же, «как любой, кого бьют палкой» — попытаются сбежать. И, как пишет Ханке в своей статье для Forbes, для этого всегда есть возможность. «Это одна из причин, почему санкции — это оружие, которое используют только проигравшие».

Как пример такого бегства он описывает «эффект Афганистана». В 1980 году в ответ на советские действия в Афганистане США запретили своим фермерам продавать зерно в СССР, то есть зерно стало оружием президента Картера. В ответ Москва заключила соглашение с Аргентиной, купила у неё зерно по хорошей цене. В итоге американские фермеры оказались в проигравших, а советские деньги к тому же поддержали военную хунту в Аргентине.

И сейчас минфин США практически ежедневно вводит или угрожает ввести новые санкции против России, Иран уже весь в санкциях, и вот теперь санкции ввели и против Турции. Эти меры, конечно, ударили по национальным валютам трёх стран, отмечает автор статьи. Они и в спокойные времена чувствительны к кризисам, и такая ситуация будет расцениваться как угроза для национальной безопасности государств.

«Побегом» из сложившихся обстоятельств для всех этих стран может стать перевод валюты в золото. Золото — международная валюта, которая давно сохраняет свою покупательскую способность. Кроме того, это не валюта, которую выпускает одна страна, так что у неё нет политического багажа. К тому же, в резервах у Ирана, Турции и России давно используется золото.

Автор статьи предлагает Тегерану, Анкаре и Москве создать валютный совет, который занимался бы золотом. Подобные институты существовали в 70 странах, и в результате в этих странах сложилась более строгая налоговая дисциплина, цены были стабильнее, а уровни роста выше. Система такова, что валютный совет лишь выпускает деньги, которые свободно конвертируются в резервную валюту по установленному курсу. Резервная валюта — это иностранная валюта или товар, выбранный таковым, благодаря ожидаемой стабильности.

Валютный совет должен сохранять установленный обменный курс и хранить объём резервной валюты, равный 100% денежной массы. Эта система пассивна и работает, как автомат. Как утверждает автор статьи, такие системы за всю историю не давали сбоев. В России был такой прецедент: в 1918 году на севере страны выпускался «британский рубль», привязанный к фунту стерлингов и конвертируемый по фиксированному курсу. Несмотря на гражданскую войну, «британский рубль» никогда не отходил от фиксированного курса, и в итоге он даже вытеснил из оборота другие денежные единицы.



Таким образом, Ханке советует Москве, Тегерану и Анкаре установить у себя подобную систему, привязать её к золоту, и в итоге получится целый золотой блок, предрекает он в статье для Forbes.