Le Temps: США вынуждают банки «развернуться спиной» к российским деньгам

Пока Москва ещё не определилась с равнозначными мерами в ответ на последние санкции Вашингтона, Америка оказывает давление на международные банки, настаивая, чтобы те «развернулись спиной» к российским деньгам, пишет Le Temps. Так, в связи с санкциями Credit Suisse уже вывел из-под своего управления часть российских активов на сумму 5,1 млрд франков.

Вашингтон «копает ров» вокруг Москвы, вынуждая «каждого выбирать свой лагерь», пишет Le Temps. В понедельник 27 августа вступает в силу новый пакет санкций, который положит конец любой финансовой поддержке или займам, которые предоставляло американское правительство России.

В рамках санкций, введённых в ответ на покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором Лондон и Вашингтон обвиняют Кремль, американским компаниям запрещается поставлять России технологии двойного назначения, а также оборудование, используемое в энергетическом секторе. Если после этого Москва не пойдёт на уступки, то через три месяца в силу должен будет вступить ещё один пакет санкций, предусматривающий чуть ли не полную приостановку дипломатических контактов и прекращение экспорта американских товаров и импорта российских.

Кроме того, как отмечает швейцарская газета, давление Америки распространяется на крупные международные банки — Вашингтон хочет, чтобы и они «повернулись спиной к российским клиентам». Так, Credit Suisse реклассифицировал определённые активы на сумму 5,1 млрд франков из-за, как говорилось в отчёте, «структурных последствий, в первую очередь отражающих влияние санкций США в отношении России».

Le Tems объясняет, что, по сути, банк отказался от управления указанными активами и перевёл их на обычные счета, с которых владельцы в любой момент смогут их вывести. «Где бы Credit Suisse ни вёл свои дела, он сотрудничает с международными регуляторами с целью приведения в исполнение санкций, включая и санкции, касающиеся России», — заверил представитель банка, не дав, однако, дополнительных пояснений относительно личности российских клиентов.

Как отмечает издание, решение Credit Suisse может говорить о том, что Швейцария в скором времени перестанет быть «надёжной гаванью для немалых состояний приближённых Кремля». Однако экономист Андрей Мовчан, напротив, считает, что инициатива вывести активы из-под контроля швейцарского банка может принадлежать самим россиянам, которые предпочли лично убедиться, что их деньги не попадут к американцам.

Реакция российских властей на новые санкции пока остаётся неоднозначной. Девятого августа МИД страны пообещал ответные меры, однако спустя две недели всё ещё неясно, что конкретно будет предпринято, подчёркивает Le Temps. Впрочем, Москва готовится к обороне: на фоне падения рубля Центробанк объявил о приостановке закупок иностранной валюты, в обход санкций планируется совершать транзакции в национальной валюте, а также создать отдельную фондовую площадку на территории специальных административных районов вроде Калининграда, где инвесторы получат возможность свободно покупать ценные бумаги санкционных компаний.