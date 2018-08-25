CNN: Запад не знает, что делать с Россией

Отношения Запада и России сегодня как никогда неясны и запутаны. С одной стороны есть Великобритания и США, которые призывают ужесточить санкции в отношении Москвы, а с другой — Германия, для которой наступил благоприятный момент в вопросе сотрудничества с Россией. Как пишет CNN, политику Меркель стоит поприветствовать, но только в том случае, если она не будет осуществляться во вред другим геополитическим игрокам.

На первый взгляд сигналы, которые Запад в последнее время подает России, как никогда неясны и запутаны. Как пишет CNN, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал ужесточить санкции в отношении России на фоне появления новых доказательств вмешательства Кремля в британскую и американскую политику. Президент Трамп резко и непредсказуемо меняет свою позицию в отношении России, из-за чего практически невозможно уловить какую-то стратегию. Дополнительную путаницу в общую картину вносят друзья Владимира Путина в Европе, большинство из которых обитают в рядах крайне правых, в том числе и в правом правительстве Австрии.

Однако, продолжает автор статьи, стоит обратить внимание на встречу Владимира Путина с Ангелой Меркель, поскольку курс будущих отношений с Россией определяют не США, Великобритания или страны Центральной Европы, а основательность, степенность, коммерческие интересы и географическое положение Германии.

«Как и в самые напряжённые годы холодной войны, Германия будет решительно выступать против авторитарной идеологии Москвы. Но по существу, при всех этих внешних трениях, они еще и будут взаимодействовать с Россией в решении злободневных практических вопросов», — отмечает автор материала.

Он считает, что Меркель использует ту же тактику, что и Западная Германия, которая в разгар холодной войны поддерживала деловые отношения со странами социалистического лагеря. Тогда западным немцам удалось обойти взаимные обвинения и бряцание оружием между Москвой и Вашингтоном и достичь практических договоренностей с социалистическими странами Восточной Европы — например, о статусе Западного Берлина, международных границах, отношениях между ФРГ и ГДР и даже о контроле над вооружениями. И это сходство проливает свет и на перспективы, и на опасности все более однозначного подхода Меркель к России.

С одной стороны, такое прагматичное, принципиальное взаимопонимание с Москвой, безусловно, представляется целесообразным, поскольку Европе, а также Соединенным Штатам, необходимо сотрудничество с Россией во многих важнейших областях. С другой стороны, и самой Германии грозят опасности. Преследуя собственные экономические интересы, Германия продвигается в решении вопроса строительства спорного газопровода «Северный поток-2». Проект вызывает раздражение у стран Восточной и Центральной Европы, которые чувствуют, что их предали. Они опасаются, что трубопровод увеличит зависимость Европы от России, поставит под угрозу их собственные закупки энергоносителей и обойдется им в миллионы из-за недополученных транзитных пошлин, которые Россия им сейчас платит.

«Для Германии и России наступил благоприятный момент для более тесного сотрудничества, поэтому они с большей готовностью пойдут на компромисс. Это следует приветствовать при условии, если такая политика не будет осуществляться во вред международным нормам и уязвимым странам, оказавшимся между более крупными региональными державами», — заключает автор статьи.