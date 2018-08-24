Contra Magazin: США «подсели» на санкции, как на наркотик

Санкции стали для американцев единственным средством, дарящим им хотя бы иллюзию спокойствия и облегчение, пишет Contra Magazin. Чтобы убедить самих себя в «непоколебимости своего мирового господства», США раз за разом прибегают к этому средству разрешения дипломатических конфликтов. И, как показывает пример Украины, неэффективному, отмечает автор статьи.

Чтобы лучше понять роль санкций во внешней политике США, нужно рассматривать их как форму наркомании, пишет Contra Magazin. Неспособность повлиять на поведение даже самых маленьких стран, должно быть, очень расстраивает людей, стоящих во главе одинокой супердержавы, полагает автор статьи. И штрафные меры нужны им для того, чтобы «смягчить чувство провала», а также убедить самих себя в «непоколебимости мирового господства» США.



Для этих целей санкции подходят идеально, продолжает издание. Во-первых, их можно преподнести как альтернативу войне и в зависимости от политического контекста клеймить тех, кто выступает против штрафных мер, «разжигателями» или «пацифистами». Во-вторых, определить эффективность санкций практически невозможно, так что всё зависит от точки зрения смотрящего, поясняет автор. Что бы ни произошло, это всегда можно объяснить воздействием санкций. «Это идеальный способ бегства из реального мира с напряжёнными дипломатическими переговорами», — пишет автор.



Но в последнее время такой метод всё чаще стал подводить американцев, продолжает издание. «Зло» в этом мире не удаётся остановить, и политики в отчаянии ищут новые решения. При этом многие предупреждают Вашингтон, что своим непредсказуемым поведением он уже начинает вредить и союзникам. «Но они не понимают, какой груз ответственности лежит на Америке, стоящей во главе свободного мира», — иронизирует автор. В конце концов, самое главное — это собственная «медийная реальность», в которой знания американцев о мире «ограничиваются вашингтонским округом». Санкции же стали единственным средством, которое дарит хотя бы «иллюзию спокойствия и облегчение». И в результате у политиков сформировалась привычка их постоянно использовать, объясняет автор.



Украина — это показательный пример того, к чему может привести такая «наркомания», пишет Contra Magazin. Чтобы закрепить «цивилизационный выбор», совершённый в 2014 году, и наказать Россию за «аннексию» украинских территорий, Киев перестал покупать российский газ, запретил российские книги, телевидение, социальные сети, банки, платёжные системы и многое другое. Но это только на словах, в действительности же люди продолжили пользоваться всеми этими вещами, потому что спрос на них сохранился, вот только для украинцев они стали гораздо дороже. При этом Россия остаётся главным инвестором на Украине, подчёркивает автор. С технической точки зрения, Кремль сейчас находится на третьем месте после Кипра и Нидерландов, но, как полагает журналист, Москва использует эти страны, чтобы «скрыть инвестиции».



США, конечно же, не так сильно зависят от России, но даже эта «прописная истина» вводит в заблуждение, продолжает издание. Хотя Америка и богаче, всё же её граждане живут в мире, где все находятся во взаимной зависимости. Поэтому США накопили огромный долг в 21$ триллион не без помощи антироссийских санкций. «Так что, перефразируя известную пословицу, если ты пошёл путём санкций, нужно копать две могилы. Одну для экономики своего конкурента, а другую — для своей», — заключает автор.