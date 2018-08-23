Blick: «покорность» швейцарского банка перед США стоила бизнесменам из России миллиардов

Credit Suisse «покорился санкциям США» и заморозил миллиарды долларов, принадлежащих «известным россиянам», сообщает Blick. Издание не видит в этом ничего удивительного, ведь швейцарский банк считают «пуганой вороной»: в 2009 году из-за сделок с находившимся тогда под санкциями Ираном ему пришлось выплатить $500 млн.

Крупный швейцарский банк Credit Suisse «покорился санкциям США» и заморозил миллиарды долларов, принадлежащих «известным россиянам», пишет Blick.

Как уточняет швейцарская газета, в банке якобы сообщили, что во втором квартале из-за санкций Вашингтона были заморожены активы российских клиентов на сумму около $5 млрд. Впрочем, имена российских бизнесменов, которым принадлежат замороженные счета, издание так и не назвало.

По мнению Blick, реакция менеджмента Credit Suisse демонстрирует, насколько велик «страх многих банков перед карательными мерами Вашингтона».

При этом, продолжает издание, подобные меры, на которые пошёл Credit Suisse, «могут навредить репутации Швейцарии среди богатых россиян как надёжного места для размещения капитала».

Несмотря на то что нейтральная Швейцария не присоединилась к санкциям США, большинство финансовых институтов в стране их, однако, придерживаются, поскольку «они зависят от транзакций в долларах», подчёркивает Blick.

«Credit Suisse считают пуганой вороной: в 2009 году из-за сделок с находившимся тогда под санкциями Ираном банку пришлось выплатить 500 миллионов долларов», — напоминает швейцарская газета.





* Комментарий ИноТВ: в швейцарском банке Credit Suisse заявили, что не замораживали связанные с Россией активы, а только реклассифицировали их в связи с американскими санкциями.