Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд отмечает, что, несмотря на необходимость противостояния «российской вредоносной деятельности», «адские санкции», разрабатываемые в конгрессе США в адрес России, являются «непропорциональными». При этом автор статьи задаётся вопросом, почему всё внимание обращено на Россию, а не Китай или Иран, хотя именно они угрожают самому существованию США.

Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд отмечает, что, несмотря на необходимость противостояния «российской вредоносной деятельности» и отсутствие веры опровержениям Кремля подобных действий, «адские санкции», разрабатываемые в конгрессе США, являются «непропорциональными».

При этом автор статьи задаётся вопросом, почему всё внимание обращено именно на Россию, а не Китай или Иран.

По его словам, китайское правительство также осуществляет «вредоносную деятельность» по отношению к США. Так, Китай пытается грабить США в вопросах торговли, красть американские технологии, притеснять американские компании, заниматься пропагандой и даже контролировать диалог в студенческих городках американских университетов и вести кибервойну против США.

Тем не менее, США не вводит санкции против Китая за наращивание военной мощи и агрессивные действия в Южно-Китайском море. Или против Ирана за попытку нападения на участников ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана, состоявшейся в Париже при участии ряда высокопоставленных американских чиновников, в том числе адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Среди возможных причин отсутствия санкций в отношении этих стран Вуд называет вероятность подкупа Китаем и Ираном членов конгресса США. Кроме того, он предполагает, что препятствовать введению санкций против Китая могут Google, Facebook и другие компании, вкладывающие миллионы долларов в кампании кандидатов в конгресс и помогающие Китаю работать над цензурой ради контроля над интернетом и того, чтобы «китайцы не видели реальный мир».

А «может быть, китайский рынок слишком важен для «адских санкций», — отмечает журналист. Или это связано с тем, что американские левые в тайне поддерживают Иран в стремлении страны обзавестись ядерным оружием, поэтому «игнорируют иранские террор и вредоносную деятельность по всему миру», размышляет автор. Напротив, всё это время конгресс пытается ограничивать стремление администрации Трампа к проведению более жёсткой политики в отношении Тегерана.

По словам Вуда непропорциональность американских действий в отношении России связана с желанием делегитимизировать президента США Дональда Трампа. При этом Россия стала удобным оправданием левых их неспособности одержать победу на выборах.

«Россия являетсясоперником, но не угрожает самому существованию США. Китай угрожает. Иран угрожает. Северная Корея угрожала», — пишет Вуд в The Washington Times, призывая привлечь Россию к соизмеримой с её действиями ответственности.