Bloomberg: желание Европы защищать себя без помощи США понятно, но ей больше некуда податься

Европейские лидеры всё чаще говорят о том, что Старый Свет должен прекратить полагаться на США для обеспечения своей обороноспособности, пишет Bloomberg. По мнению обозревателя агентства, это желание вполне объяснимо, однако у Европы просто нет альтернатив — по крайней мере, пока.

Главы стран Европы всё чаще выражают желание получить «стратегическую независимость от Америки Дональда Трампа»: так, например, президент Франции Эммануэль Макрон совсем недавно заявил о том, что ЕС больше не может «полагаться на Вашингтон» в плане обеспечения своей безопасности и должен взять ответственность в свои руки, получив таким образом суверенитет, пишет Bloomberg. Как напоминает обозреватель агентства, в прошлом году с аналогичными заявлениями также выступала канцлер Германии Ангела Меркель — а спустя несколько месяцев после этого, ЕС запустил программу PESCO (Постоянное структурное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. — ИноТВ), которую многие считают заделом для создания «панъевропейских вооружённых сил». А на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, предложил создать «независимые от США финансовые каналы», чтобы защитить компании Старого Света от американских санкций и таким образом не дать Вашингтону уничтожить «ядерную сделку» с Ираном, говорится в статье.

Как подчёркивает автор материала, достижение Европой стратегической независимости от США стало бы «эффектным переломом» — ведь ещё с сороковых годов прошлого века, несмотря на все неурядицы и кризисы, трансатлантическое партнёрство между Соединёнными Штатами и Европейским континентом неизменно действует по одним и тем же правилам: Вашингтон обеспечивает обороноспособность европейских партнёров через НАТО и учитывает их интересы при формировании собственной политики, а те в ответ соглашаются соблюдать «определённую степень стратегического повиновения» и обеспечивают США в их роли мирового лидера дипломатическую, военную и иную поддержку. Однако, европейцы при Буше и Обаме стали сомневаться в правильности решений Вашингтона — а уж при Трампе ситуация резко ухудшилась, констатирует журналист.

Выказываемое американским лидером равнодушие к принципам НАТО, его положительное отношение к Владимиру Путину и его лозунг «Первым делом — Америка» ещё сильнее увеличили обеспокоенность Европы по поводу реальной готовности Вашингтона защищать европейскую безопасность; его решение выйти из Парижского соглашения по климату и отказаться от «ядерной сделки» с Ираном укрепили в них уверенность в том, что США не волнуют европейские интересы; ну а оказав поддержку силам, выступающим против ЕС, Трамп и вовсе создал впечатление, что Америка не просто безучастна, а открыто враждебна по отношению к европейскому проекту, перечисляет автор. В таких обстоятельствах призывы лидеров ключевых стран Европы к снижению зависимости от ЕС нисколько не удивляют, убеждён обозреватель Bloomberg.

Однако, по мнению обозревателя Bloomberg, «жестокая реальность» заключается в том, что у них просто нет других вариантов, кроме трансатлантического партнёрства. В частности, хотя Европа и смогла сблизиться с Китаем на почве отрицательного отношения к протекционизму со стороны США, «идея о том, что нелиберальный и меркантилистский Китай является более приятной стратегической альтернативой для Европы — это что-то из области фарса», убеждён журналист. Что же касается обороны, Европа настолько слаба в военном плане, что ей понадобится несколько десятилетий только на то, чтобы получить возможность самостоятельно защищать свои восточные рубежи от России — не говоря уже о том, чтобы применять свою армию для наведения порядка в соседних нестабильных регионах вроде Ближнего Востока или Северной Африки, считает он. «Немецкие политики, конечно, имеют право говорить о стратегической автономии и переориентации, но, учитывая, что вооружённые силы Германии полным-полны подлодками, которые не плавают, самолётами, которые не летают, и танками, которые не ездят, подобные комментарии сложно воспринимать всерьёз», — пишет автор. Наконец, внутри Европы просто нет единого мнения о том, как поступать с Америкой Трампа — к примеру, Польша, где у власти, как и в США, тоже находятся «правые и нелиберальные лидеры», на этой почве сближается с Вашингтоном, а Великобритания после «брексита» станет только сильнее полагаться на Америку; в свою очередь, Евросоюз слабеет, и даже те страны, которые выступают за единую Европу — а именно, Франция и Германия — не могут договориться о том, кто будет ей руководить.

Между тем, осознание собственной невозможности вырваться из «стратегической зависимости» от США может только усилить обиду, которую ощущают многие европейцы, поскольку «покажет, что континент остаётся рабом даже у такой Америки — непостоянной и часто недружественной», предупреждает обозреватель Bloomberg. И хотя это обстоятельство, возможно, и не обернётся «быстрым трансатлантическим разводом», оно вполне может поспособствовать дальнейшему охлаждению отношений между партнёрами, которое в итоге нанесёт весьма серьёзный вред, пишет он. По мысли журналиста, если европейцы решат, что США — враждебная им сверхдержава, дальнейшая европейская интеграция будет проходить с гораздо более очевидным антиамериканским настроем, а недостатки альтернативных партнёров вроде Китая станут казаться менее значимыми; наконец, в Европе может появиться поколение, не знавшее холодной войны и привыкшее к более враждебным отношениям между Америкой и Старым Светом.

Всё это в итоге сыграет серьёзную роль — ведь у Европы, несмотря на её нынешнюю слабость, по-прежнему хватает экономической мощи и «скрытого военного потенциала», чтобы быть реальным глобальным игроком, и то, будет ли она союзником США или их противником, станет одним из главных факторов в политике XXI века, уверен автор. Как будет развиваться ситуация дальше зависит от того, как долго США будут продолжать свой нынешний внешнеполитический курс: если Трамп или его партия потерпят поражение на ближайших выборах, Европа определённо склониться к тому, что отношения с США следует сохранять ради долгосрочных целей; если же «эпоха Трампа» затянется и европейцы заключат, что его стиль правления — не аномалия, а новая постоянная стратегия Вашингтона, то «формирование нового, более независимого курса уже не будет казаться такой уж нереалистичной перспективой», подытоживает журналист.