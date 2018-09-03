Daily Mail: уэльский оркестр насладился гастролями в Крыму и разозлил Украину

Британский духовой оркестр Symphonic Brass Wales дал серию концертов в Крыму, вызвав множество негативных комментариев со стороны украинских властей и журналистов, пишет Daily Mail. Тем не менее уэльские музыканты, по их собственному признанию, получили удовольствие от гастролей и «фантастически провели время» на полуострове.

Выступление британских музыкантов в «оккупированном Крыму» стало причиной дипломатического скандала, пишет Daily Mail.

По словам издания, духовой оркестр из Уэльса Symphonic Brass Wales, игравший в лондонском Альберт-холле и на международном соревновании по регби Кубка шести наций, дал шесть концертов во время своего «поистине невероятного» 12-дневнего турне на полуострове.

Но крымские гастроли уэльских музыкантов вызвали осуждение официального Киева ещё до своего начала. Посол Украины в Соединённом Королевстве Наталья Галибаренко обвинила ансамбль в попытке «признать правомерным незаконную российскую аннексию Крыма».

В своём послании дипломат напомнила, что Российская Федерация находится под международными санкциями. После чего она попросила Symphonic Brass Wales отказаться от каких-либо мероприятий на «оккупированной территории Украины».

Тем не менее участники группы, которые называют себя «музыкальными посланниками Уэльса», всё равно отправились в Крым и сыграли в таких городах, как Севастополь и Симферополь, подчёркивает издание.

В интервью СМИ музыкальный руководитель Symphonic Brass Wales Крейг Робертс признался: «Мы фантастически провели время. Аудитория была совершенно невероятной».

Накануне пресс-секретарь оркестра рассказал, что по возвращении в Великобританию музыканты получили множество отзывов, как позитивных, так и негативных. С последними в основном выступали украинские журналисты и блогеры.

«Мы ездили в Крым, чтобы дать серию концертов для жителей этого региона. И мы надеялись увидеть собственными глазами, как там обстоят дела в настоящее время», — добавил представитель Symphonic Brass Wales.