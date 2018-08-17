Обозреватель: украинцев разозлил харьковский учебник с российским Крымом

В сети разгорелся нешуточный скандал после того, как харьковское издательство в книге «Растительный мир» обозначило Крым не как территорию Украины. Как пишет «Обозреватель», пользователи украинского сегмента интернета также выразили огромное негодование после комментария представителя издания, которая заявила, что Украина — это Европа, а Крым — Евразия.

Известное харьковское издательство учебной литературы «Ранок» оказалось в центре грандиозного скандала — оно выпустило книгу «Растительный мир», в которой Крым обозначило как российскую территорию. Как пишет «Обозреватель», более того, после того, как эта новость создала большой ажиотаж в сети, администратор интернет-сообщества издательства усугубила ситуацию ещё больше.

«Издательство «Ранок» зашкварилось — нарисовало Крым российским. Казалось бы, полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться — и абзац стал вообще бездонным. ПыСы. Для знатоков — попробуйте на карте найти Грузию, Македонию, Калининградскую область и границу между Сирией и Ираком», — прокомментировал ситуацию журналист Сергей Громенко на своей странице в Facebook.

Также Громенко добавил, что слышал информацию о том, что «Ранок», помимо Украины, торгует и на рынке России. Журналист убеждён, что если это правда, то публикацию таких материалов можно было бы легко объяснить.

Как отмечает издание, автор поста опубликовал также скандальный комментарий администратора сообщества издательства в Facebook Марины Довгановой, которая по необъяснимым причинам опровергла принадлежность Крыма к Европе.

«Как администратор сообщества «Издательство «Ранок». Учебная литература» отмечу, что автор иллюстраций обозначил части света, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина — к Европе», — отметила женщина в комментарии.