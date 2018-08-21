Главред: Киев скрывает «убийственную правду» о росте украинского туризма в Крыму

Более четырёх лет украинские власти упорно твердят, что Крым задыхается без туристов, однако данная ситуация не соответствует действительности, признал украинский политтехнолог Михаил Подоляк. Как пишет он в материале для сайта «Главред», крупные туроператоры, работающие с Европой, отказались от организации туров на полуостров из-за боязни санкций, однако количество отдыхающих, в том числе, и украинцев, неуклонно растёт.

На протяжении четырёх с половиной лет украинские власти упорно доказывают, что количество украинцев, проезжающих через пограничные переходы в Крым на отдых стремительно уменьшается. Как пишет политтехнолог Михаил Подоляк, украинцам постоянно рисуется картинка хиреющего от отсутствия туристов южного берега Крыма и истерик самих крымчан, сожалеющих о своём глупом выборе, и что пограничные переходы в скором времени можно будет закрыть за ненадобностью. Однако, как пишет эксперт для портала «Главред», данная информация не соответствует действительности.

«Короче, создана красивая и традиционная для нас — тех, кто готов упорно верить в самое лживое — картинка. А теперь настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше. Даже визуально. А ещё лучше поговорить с местными же таксистами, которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы", и что в этом году уже есть рекорды», — пишет Подоляк.

По его мнению, общий поток туристов в Крым несколько уменьшился, но только потому что крупные глобальные туроператоры, работающие с Европой, отказались от организации туров на полуостров из-за боязни санкций. Уход многих туроператоров резко снизил привлекательность логистики, но не для Украины.

«Нам упорно предлагают примитивные симулякры. Почему? Потому что это просто, банально и... патриотично. И это дает шанс на премии и пропаганду. С другой стороны, мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завёрнутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Цинично так. А мы, наслушавшись циников, начинаем рвать себе рубашки, выясняя, ну когда уже у нас все попрёт в гору. Не попрёт. Совсем. Потому что вся эта ложь в несколько слоёв означает только одно - правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда», — заключает эксперт.