Обозреватель: Эмир Кустурица не боится санкций из-за посещения Крыма

Несмотря на возможные санкции со стороны Украины, сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил, что даст концерт в Крыму. Как пишет «Обозреватель», музыкант добавил, что он свободен поступать так, как считает нужным и уверен в правильности своего решения.

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил, что приедет в Крым потому, что свободен поступать так, как считает нужным. Как пишет «Обозреватель», несмотря на возможные санкции, режиссёр считает такое решение оправданным и не опасается последствий.

«Я далеко не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом, поэтому дело не в опасении. А вообще в жизни есть смысл, когда есть свобода — свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда действую так, как считаю нужным», — заявил Кустурица.

Как напоминает издание, режиссёр приезжал с концертом в Крым и в прошлом году. Тогда он посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.