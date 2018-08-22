Обозреватель: на Украине задумались о запуске крымского поезда

21:42
В НАТО ответили на слова Путина о действиях альянса у границ России
Действия НАТО в Европе носят оборонительный характер и не представляют угрозы для России, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
21:35
Дзюба признан лучшим футболистом четвёртого тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:35
СМИ: Члены ФРС США заявили о возможности скорого повышения ставки
Члены Федеральной резервной системы (ФРС) США заявили, что ещё одно повышение процентной ставки может произойти «скоро».
21:26
Шнуров займёт кресло наставника в шоу «Голос»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров займёт кресло наставника в новом сезоне шоу «Голос», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Первый канал.
21:23
В ОБСЕ назвали лето нынешнего года самым спокойным периодом с начала конфликта в Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года оказалось самым спокойным периодом в Донбассе с начала вооружённого конфликта на Украине.
21:19
«Рубин» объявил о достижении договорённости с Сонгом об отзыве иска из ФИФА
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о достижении договорённости с бывшим полузащитником Алексом Сонгом об отзыве иска из Международной федерации футбола (ФИФА).
21:15
Умер один из пострадавших от удара молнии на Эльбрусе альпинист
Скончался один из двух альпинистов, пострадавших от удара молнии на Эльбрусе, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
21:13
СМИ: Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков ($5 млрд) на счетах, связанных с Россией, передаёт Reuters со ссылкой на документы банка.
21:07
Сироткин представил дизайн шлема, в котором будет выступать на Гран-при России
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин представил дизайн шлема, в котором он будет выступать на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при России.
21:00
Эксперт оценил слова Гройсмана о возможном дефолте на Украине
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможном дефолте в стране.
20:58
Нефть Brent и WTI подорожала более чем на 3%
Цены на нефть марок Brent и WTI выросли более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
20:56
Клопп заявил, что ничего не знает о переходе Кариуса в «Бешикташ»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию СМИ, согласно которой голкипер Лорис Кариус перейдёт в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.
20:51
СМИ: Демократическая партия США сообщила ФБР о попытках взлома баз данных избирателей
Национальный комитет Демократической партии США обратился в Федеральное бюро расследований с заявлением о том, что неизвестные совершили кибератаку и попытались получить доступ к базам данных избирателей.
20:50
Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении России
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал санкционную политику США в отношении России.
20:46
Колобков заявил, что все футболисты сборной России заслужили звания ЗМС
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал недовольство ряда спортсменов, которые считают, что игроки национальной футбольной команды не должны были получать звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
20:41
Один из обвиняемых по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске предстанет перед судом 4 сентября
Один из обвиняемых по уголовному делу об отравлении поддельной настойкой «Боярышник» в Иркутске предстанет перед Ленинским районным судом 4 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
20:41
Патрушев рассказал о намерении представить Болтону предложения по сотрудничеству России и США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на предстоящей встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном собирается представить предложения по сотрудничеству российской и американской сторон.
20:32
СМИ: «Арена Омск» может быть снесена
Ледовый дворец «Арена Омск», являющийся домашним для клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», может быть снесён.
20:30
СМИ: Число приезжих в Берлине превысило количество коренных жителей
В Берлине приезжих стало больше, чем коренных жителей. Об этом пишет TAG24 со ссылкой на данные бюро статистики Берлин-Бранденбург.
20:20
В Великобритании произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В британском графстве Чешир произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе компании Essar Oil UK.
20:19
Власти Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве с Роскачеством
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко договорился о сотрудничестве с главой Роскачества Максимом Протасовым, сообщает Inforeactor.
20:18
На ВДНХ создадут огромную фреску по мотивам «Благовещения» Андрея Рублёва
В рамках Международного молодёжного православного форума планируют создать огромную фреску по мотивам иконы «Благовещение» Андрея Рублёва, сообщает m24.
20:18
Сульшер рассказал, не опасается ли он, что игроки «Мольде» будут испытывать страх, играя на большом стадионе
Главный тренер норвежского «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, не опасается ли он, что его подопечные будут испытывать страх, когда выйдут на поле стадиона «Санкт-Петербург» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Зенитом».
20:10
СМИ: Россия резко увеличила закупки золота в ожидании новых санкций
Российский Центробанк значительно увеличил объёмы закупок золота, передаёт Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
20:03
Сульшер назвал матчи с «Зенитом» в Лиге Европы серьёзным тестом для «Мольде»
Главный тренер норвежского «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом».
20:02
В Генпрокуратуре Венесуэлы заявили, что число причастных к покушению на Мадуро возросло до 43
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что число причастных к покушению на венесуэльского лидера Николаса Мадуро возросло до 43.
19:54
Два альпиниста пострадали от удара молнии на Эльбрусе
От удара молнии на Эльбрусе пострадали два альпиниста, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
19:54
Руни считает, что «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов благодаря Роналду
Английский нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что туринский «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов благодаря переходу в команду португальского форварда Криштиану Роналду.
19:53
Украинское министерство сообщило, что треть экономики страны находится в тени
Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Украины подготовил отчёт, в котором говорится, что в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики страны составил 33% от официального ВВП.
19:53
Эксперт прокомментировал продолжение санкционной политики США в отношении России
Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с радио Sputnik прокомментировал продолжение санкционной политики США в отношении России.
19:50
В Москве 11 участков выделят под строительство метро
На западе столицы Московскому метрополитену планируется передать 11 участков под строительство новой станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии, сообщает Newinform.
19:48
Посольство России ответило Латвии и Эстонии на требования о компенсации за «советскую оккупацию»
Посольство России в Риге прокомментировало намерение Латвии и Эстонии потребовать возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
19:44
Представитель Козака оценил угрозу роста цен на бензин в России
Угроза давления внешних и внутренних факторов на розничные цены на бензин в России минимальна, сообщил Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
19:39
Эксперт прокомментировал слова премьер-министра Литвы о способе «сдержать» «Газпром»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал слова премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса о том, что покупка у норвежской компании терминала СПГ поможет «сдержать» российскую корпорацию «Газпром» и не допустить роста цен на газ.
19:39
Президент Татарстана провёл встречу с послом Китая
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Ли Хуэем, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
19:38
В России планируют создать летательный гиперзвуковой аппарат «Анчар-РВ»
Минобороны России и Московский институт теплотехники в ходе форума «Армия-2018» подписали контракт на разработку гиперзвукового летательного аппарата большой дальности «Анчар-РВ».
19:35
Эксперт прокомментировал слова Болтона о «рычагах давления» на Россию
Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и это можно использовать в качестве «рычагов давления».
19:34
На Кубани завершили расследование дела об убийстве двух человек в ресторане
В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела об убийстве двух человек в ресторане, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
19:32
Эксперт прокомментировал приезд глав военных ведомств 18 стран на открытие «Армии-2018»
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал приезд глав военных ведомств 18 стран на открытие форума «Армия-2018» в Московской области.
19:30
Футболист «Зенита» Кокорин приступил к тренировкам в общей группе
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин приступил к тренировкам в общей группе.
19:25
В центре Киева заглох танк
В центре Киева на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Черновола заглох танк, который двигался на репетицию парада ко Дню независимости. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
19:22
Журнал Forbes назвал Джорджа Клуни самым высокооплачиваемым актёром 2018 года
По данным журнала Forbes, Джордж Клуни с июня 2017 года по июнь 2018 года заработал $239 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым актёром 2018 года.
19:21
СК России возбудил дело после пролёта вертолёта под опорой моста в Петербурге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пролёта вертолёта под опорой моста Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.
19:19
На вооружение Минобороны России до 2020 года поступят два истребителя пятого поколения Су-57
Минобороны России заключило контракт с компанией «Сухой» на поставку двух истребителей пятого поколения Су-57 до 2020 года.
19:18
Плющенко уверен, что российские фигуристки займут весь пьедестал на ОИ-2022
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, комментируя решение Евгении Медведевой сменить тренера, заявил, что на Играх 2022 года российские фигуристки займут весь пьедестал в женском одиночном катании.
19:12
Климатический форум городов России состоится 6 и 7 сентября в Москве
Климатический форум городов России пройдёт 6 и 7 сентября на ВДНХ в Москве, сообщает m24.
19:11
В Госдуме оценили заявление Риги и Таллина о возмещении ущерба за «советскую оккупацию»
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил намерение Латвии и Эстонии потребовать возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
19:09
В УФСИН опровергли информацию о голодовке во Владимирском централе
В управлении ФСИН России по Владимирской области опровергли появившуюся в СМИ информацию о голодовке семерых заключённых в исправительной колонии №2 в Покрове и во Владимирском централе.
19:02
Путин: поездка в Австрию носила частный характер
Президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию носила исключительно частный характер.
19:01
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Виталий Габния покидает свой пост. Об этом он объявил на пресс-конференции в Сухуме.