Обозреватель: на Украине задумались о запуске крымского поезда

Киеву необходимо задуматься о запуске поезда до границы с Крымом, уверен представитель Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин. Как пишет «Обозреватель», чиновник считает, что Украина не думает о крымчанах, и в то же время ежедневно отправляет десятки поездов в сторону «страны-агрессора». Такая ситуация, по его словам, несправедлива.

«Представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что властям необходимо запустить поезд до границы с полуостровом.

«Я не понимаю ситуацию, когда мы не можем выделить один несчастный поезд до станции Вадим Одесской железной дороги для крымчан, и в то же время мы ежедневно отправляем около десятка поездов в страну-агрессор», – отметил Бабин.

По его словам, это неверная расстановка акцентов, которую следует исправить.

Как напоминает издание, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что подготовили ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения