Депутат: украинская экономика рухнет после прекращения ж/д сообщения с Россией

Украинский депутат Игорь Мосийчук считает, что прекращать железнодорожное сообщение с Россией нужно только после проведения полноценного диалога с населением и бизнесом. Как заявил политик в эфире телеканала «112 Украина», украинская экономика окончательно рухнет, а зарабатывать на этом начнут третьи страны.
ИГОРЬ МОСИЙЧУК, депутат, фракция «Радикальная партия»:Существует ещё два аспекта, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое — это миллионы украинцев, как бы кто к ним ни относился, но это украинцы, граждане Украины, которые работают на территории Российской Федерации. Это реальность. И если завтра, условно говоря, прекратить железнодорожное сообщение, то как этим людям до дома добираться, по почте, бандеролями?
И третье, это, действительно, я считаю, что в случае, если завтра, не проведя диалог с гражданами, диалог с бизнесом, с предпринимателями, не найдя понимания, отрезать сообщение, то мы просто сделаем очередной подарок третьей стране, которая начнёт на этом зарабатывать. И не просто зарабатывать, а наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашему правительству попрошаек, наша экономика окончательно рухнет, а чья-то поднимется. Тут действительно нужен диалог.
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