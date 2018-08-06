Süddeutsche Zeitung: коррумпированная таможня обходится украинцам дороже западных кредитов

Только из-за коррупции в таможенных органах украинский бюджет ежегодно недополучает порядка $4,8 млрд, пишет Süddeutsche Zeitung. Это более 10% от всех доходов Украины и в два раза больше суммы, которую Киев рассчитывает занять в 2018 году у Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка, отмечает немецкое издание.

Коррупция разрушает Украину, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

После «революции» на Майдане прошло уже больше четырёх лет, а «бедная» бывшая советская республика по-прежнему теряет миллиарды долларов из-за коррупции, констатирует автор статьи Флориан Хассель.

Согласно результатам расследования, которое Süddeutsche Zeitung провела в Киеве и Одессе, только из-за коррупции в таможенных органах украинский бюджет ежегодно недополучает порядка $4,8 млрд: это более 10% от всех доходов государства и в два раза больше суммы, которую Киев рассчитывает занять в 2018 году у Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка, уточняет Хассель.

В результате коррупции на таможне украинский бюджет лишается от 30% до 40% таможенных сборов, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Помимо служащих таможни, в коррупционных схемах также участвуют сотрудники полиции, пограничной службы, Генеральной прокуратуры и СБУ, продолжает журналист немецкой газеты.

«Больше всех наживаются таможня и СБУ: как правило, в конце месяца они получают плату за каждый контейнер, ввезённый в страну по коррупционной схеме», — утверждает информатор немецкой газеты в Одессе.

В свою очередь, из-за ситуации с коррупцией на Украине государственные учреждения в Соединённых Штатах приняли решение прекратить любое сотрудничество с украинской таможней, отмечает автор статьи.

«Считавшийся реформатором министр финансов Украины Александр Данилюк напрасно пытался усилить контроль над таможней и налоговой службой, а их деятельность сделать более прозрачной. Седьмого июня Данилюка уволили», — подчёркивает журналист Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель.