Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда

11:11 Очевидцы опубликовали кадры преследования угнанного в Сиэтле самолёта истребителями Пользователи Twitter опубликовали видеоролики, демонстрирующие преследование угнанного в Сиэтле самолёта военными истребителями F-15.

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10:55 Смолов заявил, что период в «Краснодаре» навсегда останется в его сердце Футболист сборной России Фёдор Смолов, перешедший из «Краснодара» в московский «Локомотив», поблагодарил бывший клуб за проведённое в команде время.

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