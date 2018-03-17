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Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда

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Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством.
Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда
reuters

9 млн китайцев остались без возможности купить авиабилеты, а ещё 3 млн человек не смогут приобрести билеты бизнес-класса на поезда из-за своего низкого социального рейтинга, передаёт Chanel News Asia.

Сообщается, что в рамках системы оценки социального рейтинга китайцев правительство страны намерено «вознаграждать» граждан с высоким рейтингом, а те китайцы, которые будут пойманы на «социальных проступках», таких как мошенничество, распространение ложной информации, касающейся терроризма, или нарушение дисциплины на борту самолёта, будут «дискредитированы».

Разработка системы началась в Китае ещё три года назад и тогда касалась только тех, кто уклонялся от уплаты счетов и налогов, сейчас же она была значительно расширена. С первого мая этого года в чёрном списке окажутся даже те, кто воспользовался просроченным билетом или курил в поезде, сообщает издание.

Подобные меры принимаются в рамках плана лидера государства Си Цзиньпиня по созданию системы социальной оценки, основанной на принципе «однажды лишившийся доверия всегда ограничен».

Китай намерен совершенствовать механизм, который бы обеспечивал своевременное обновление рейтингов и способствовал устранению любых спорных вопросов, сообщает Chanel News Asia.

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источник
Channel News Asia Сингапур Азия
теги
Китай поезд рейтинг самолет Си Цзиньпин
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