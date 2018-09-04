Le Figaro: Макрон пожаловался школьникам на то, что быть президентом не всегда бывает легко

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник побывал в гостях у шестиклассников колледжа Жюля Ренара во французском городе Лаваль, сообщает Le Figaro. Во время беседы с учениками Макрон признался, что быть президентом не всегда бывает легко.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник побывал в гостях у шестиклассников колледжа Жюля Ренара во французском городе Лаваль, сообщает Le Figaro.

Макрон пообщался с учениками, а также предоставил им свой психологический портрет. Если бы он был животным, то, конечно, собакой, потому что он их «очень любит», и они «всегда у него были». Его любимый спорт — футбол. Любимая вещь? Книга. Любимое блюдо? Фрикасе из телятины.

Что касается своей профессии, то тут Макрон отвечал не без колебания. «Я не совсем уверен, что это профессия», — отметил он, воздав должное такой «прекрасной профессии», как учитель. «Президент — это тот, кого выбрали, это мандат. Здесь необходимы навыки, как и в любой профессии, но нельзя точно сказать, что это профессия», — заявил президент Франции.

Значит ли это, что он находится в привилегированном положении? «Нет, президента выбирает народ. Привилегия — это что-то, что тебе предоставляется», — поспешил защититься Макрон, напоминая о том, что во Франции все привилегии были отменены и что французское общество живёт по принципам демократии. «И потом, это как посмотреть. Я считаю, что это всё-таки честь. Бывают дни, когда это кажется привилегией, а бывает и наоборот. Бывают лёгкие дни, а бывают и сложные», — ответил президент Франции.

Как отмечает Le Figaro, Эммануэль Макрон не сильно отличается от своих предшественников. Во время пресс-конференции в 2014 году Франсуа Олланд заявил, что быть президентом «нелегко». Что касается Николя Саркози, то он во время избирательной кампании 2012 года заявлял, что «это не так уж и легко» и что «нельзя представить, каково это, пока не станешь президентом».