Independent: после брексита Великобритания не сможет защищать свои территориальные воды

Недавние столкновения французских и британских рыболовов в проливе Ла-Манш свидетельствуют о наличии у Великобритании недостатков в организации и защите судов, пишет The Independent, ссылаясь на слова бывшего начальника морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорда Алана Веста. По его мнению, у Великобритании недостаточно судов, чтобы защищать свои территориальные воды, и после брексита «ситуация станет катастрофической».

Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест заявил, что Великобритании не хватает судов для патрулирования своих вод и предупредил о «катастрофических последствиях» брексита, сообщает The Independent.

Вест отметил, что нехватка судов была выявлена во время недавних столкновений между британскими и французскими из-за морских гребешков.

Во вторник британские рыболовные суда в проливе Ла-Манш подверглись нападению с использованием камней и дымовых бомб. Французские моряки недовольны тем, что внутреннее законодательство запрещает им ловить морских гребешков, в то время как британские суда беспрепятственно ловят моллюсков, пишет издание.

Лорд Алан Вест подчеркнул, что вся эта ситуация свидетельствует о наличии у Великобритании недостатков в организации и защите судов.

«Становится очевидным, что у нас недостаточно кораблей для патрулирования территориальных вод Великобритании и нашей исключительной экономической зоны», — утверждает Вест.

«Координацией того малого количества судов, что мы имеем, занимаются разные службы. По идее координация должна осуществляться командным центром совместных операций на море. Однако этому командному центру не хватает командующего, который мог бы отдавать приказы правительственным учреждениям, чтобы они предпринимали какие-либо действия, и поэтому центр не может осуществлять надлежащее командование, — рассказал бывший начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании. — После брексита ситуация станет катастрофической».

Если Великобритания покинет Евросоюз, ей придётся самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону, потому что она перестанет быть частью общей исключительной экономической зоны всего Евросоюза, отмечает The Independent.