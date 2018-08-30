Euronews: «гребешковая война» в Ла-Манше обострилась с приближением брексита

Конфликт вокруг добычи деликатесных морских гребешков в проливе Ла-Манш из-за международных различий в нормативных актах длится уже не первый год. Однако на фоне грядущего брексита противостояние обострилось ещё больше, сообщает Euronews. Накануне три десятка французских рыболовных судов устроили настоящую морскую «битву», чтобы прогнать англичан, которые вели промысел в проливе.

Британские и французские рыбаки постараются договориться и миром завершить новый этап «гребешковой войны». В Нормандии ждут островитян на переговоры. Англичане стремятся продолжить промысел уже в ближайшие дни, французы настаивают на необходимости единых условий для всех.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЫБАК: Мы стараемся успокоиться... Но это непросто, очень непросто!

Накануне четыре десятка французских судов окружили и заставили отступить пять британских сейнеров, подошедших к французскому берегу Ла-Манша. Их закидали камнями и дымовыми шашками.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЫБАК: Англичанин врезался в меня, практически протаранил. Проблема не в том, что они пришли на промысел, а в том, что есть правила, которые нужно уважать. Они должны начинать промысел в октябре, вместе с нами — но они приходят за полтора месяца до этого, а нам останется лишь подбирать крошки.

Французы признают, что, может быть, несколько погорячились, закидывая коллег «с той стороны» камнями и дымовыми шашками. Но в конечном итоге, проблема пока никуда не делась.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЫБАК: Нам нужно обслуживать суда, кормить семьи... Вот мы и ввязались в потасовку.

Вылов гребешков в Ла-Манше — одна из очень немногих областей, которые остаются вне контроля Евросоюза. Так что Еврокомиссия попросту отстранилась от разрешения конфликта.

Промысел регулируется многосторонними договорами, отдельные страны могут вводить собственные ограничения. Париж запрещает добывать гребешка летом. Лондон таких ограничений не ввёл — так что англичане уверены, что не нарушали ничьих прав.

БРИТАНСКИЙ РЫБАК: Все наши суда пострадали — их окружили, забросали камнями и зажигательными бомбами. С ума сойти! Они сами себе закон, что ли? Если с ними так же поступить, что они тогда скажут? Они в наших водах рыбачат чаще, чем мы у них. Французский флот должен был вмешаться, их оттеснить. Я не знаю, что теперь делать, пойдём мы туда снова или не пойдём. Мы имеем право там промышлять. Но теперь я не знаю.

Конфликт вокруг гребешковых банок в проливе длится уже не первый год. Ну а на фоне грядущего брексита противостояние обострилось ещё больше.

Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.