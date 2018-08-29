SCF: вместо решения реальных проблем Лондон заставляет британцев верить в «российскую угрозу»

Британские политики, а также большинство СМИ страны продавливают необходимость увеличения оборонных расходов, заставляя британцев верить в «российскую угрозу», пишет Strategic Culture Foundation. Отмечается, что это позволяет правительству страны, в которой каждый пятый живёт в условиях бедности, тратить миллиарды фунтов стерлингов на закупку военного вооружения.

Заголовок одной из недавних статей британского издания Daily Mail «Российские военные корабли пересекли Ла-Манш, в то время как вооружённые силы Путина усиливают давление на Королевский военно-морской флот» как нельзя лучше отражает царящую в Великобритании «паранойю», пишет Strategic Culture Foundation.

«Безусловно, Соединённое Королевство находится в кризисном состоянии; однако это не связано с какой-либо угрозой военного характера», — отмечает автор статьи.

По его мнению, причиной подобной ситуации служит итог референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС, в ходе которого большинство голосовавших высказались в пользу брексита, хотя никто не объяснил гражданам, что повлечёт за собой данное решение. После отставки Дэвида Кэмерона выяснять, что же собой представляет брексит, пришлось новому премьер-министру Терезе Мэй.

При этом подготовка к выходу из состава ЕС разворачивается на фоне сокращения льгот и роста арендной платы в стране, что приводит к значительному увеличению числа бездомных. Так, с 2010 года количество людей, вынужденных ночевать на улице, возросло более чем в два раза. Кроме того, почти 2 200 000 пожилых или нетрудоспособных британцев живут без социального обеспечения.

Тем не менее правительство настаивает на необходимости увеличения расходов именно на военную сферу. Так, по словам бывшего министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, оборонный бюджет страны будет увеличиваться каждый год. В свою очередь, пришедший на смену Фэллону Гэвин Уильямсон заявил, что ежегодные траты на оборону должны быть увеличены с ₤20 млрд до ₤25 млрд.

Вместе с тем автор статьи отмечает: единственное, что в настоящий момент таит угрозу для Великобритании, — это терроризм и серьёзный социальный кризис. При этом ответ британского правительства заключается во вложении десятков миллиардов фунтов стерлингов в военную сферу.

Несмотря на то что в мире хватает стран, не питающих особой симпатии к Великобритании, маловероятно, что хотя бы одна из них решит развязать против неё войну, отмечает автор.

При этом заголовки, кричащие об усилении давления со стороны Путина, призваны убедить налогоплательщиков, что, претерпевая ухудшение качества их жизни, они защищают свою страну. Так, рутинный проход российских кораблей по Северному морю в прошлом году был воспринят в Великобритании в качестве акта агрессии со стороны России, что впоследствии было растиражировано прессой.

Однако, по словам автора, «российская угроза» в Великобритании не сводится лишь к нескольким кораблям, проходящим в международных водах, как это делают сотни других судов ежедневно. Не утихает спекуляция и вокруг военного потенциала России в воздухе.

Ещё одна статья Daily Mail сообщила о перехвате шести российских бомбардировщиков над акваторией Чёрного моря вблизи воздушного пространства стран НАТО. При этом отмечается, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании вынудили российские самолёты развернуться.

При этом автор статьи задаётся вопросом, что же конкретно подобными действиями предотвратили военно-воздушные силы Великобритании. В самой статье утверждается, что таким образом они сумели «сдержать российскую агрессию» и «убедить союзников по НАТО в своей приверженности коллективной безопасности».

По мнению автора статьи в Strategic Culture Foundation, большинство британских СМИ продолжают продавливать необходимость увеличения оборонных расходов, заставляя множество британцев верить в «российскую угрозу».

Всё это позволяет правительству страны, в которой каждый пятый живёт в условиях бедности, потратить $4 млрд на 36 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Кроме того, автор отмечает, что вся «подготовка Великобритании к войне с Россией» выглядит ещё более абсурдной при сравнении ежегодных военных трат двух стран. Так, в то время как Россия на период 2017—2018 годов выделила на нужды обороны около $51,35 млрд, в Великобритании эта сумма достигла $57 млрд. Притом что в совокупности страны НАТО тратят на оборону около $254 млрд в год.

Автор полагает, что правительству стоит сосредоточиться на развитии инфраструктуры и улучшении социального обеспечения граждан, для того чтобы сделать Великобританию более комфортной для жизни.

«Опасность терроризма постоянна, но утверждения политиков и прессы, что колоссальные расходы оправдываются «агрессией» со стороны России, — безответственны и недостойны страны, которая может снова стать великой, если разберётся со своими приоритетами», — пишет Strategic Culture Foundation.