Daily Mail: российские военные корабли пересекли Ла-Манш в качестве «акта давления» на Лондон

После военно-морского парада в Санкт-Петербурге российские военные корабли «Маршал Устинов» и «Североморск» пересекли Ла-Манш, чтобы осуществить операции в Атлантике, сообщает Daily Mail. В ответ на этот акт «давления» со стороны Москвы Королевские ВМС регулярно отправляют свои корабли для сопровождения российских судов, приближающихся к Ла-Маншу, отмечает британское издание.
После проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге российские военные корабли прошли через Ла-Манш для проведения операций в Атлантическом океане, сообщает журналист Daily Mail Кейли Бейкер. В частности, речь идёт о ракетном крейсере «Маршал Устинов» и противолодочном корабле «Североморск». Проход российских кораблей представляет собой акт«давления» на военно-морской флот Великобритании, считает автор материала.
По словам автора, британский флот «регулярно отправляет свои корабли для сопровождения российских судов, приближающихся к Ла-Маншу». По сообщениям британских СМИ, ранее атомная подводная лодка «Орёл» и фрегат «Адмирал Горшков» были замечены вместе с остальными кораблями, когда они проплывали мимо Дании, однако неясно, пересекли ли они также Ла-Манш.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» имеет водоизмещение 11 280 тонн и несёт до 120 ракет, вертолёт, торпеды и противолодочное вооружение. Корабль был введён в эксплуатацию в 1988 году и два года назад был сильно модернизирован. Большой противолодочный корабль «Североморск» имеет водоизмещение 7570 тонн и длину 163 м, резюмирует автор Daily Mail.
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