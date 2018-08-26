France Inter: алкогольное лобби мешает британцам победить пьянство

Злоупотребление алкоголем — самая распространённая причина смерти среди взрослого населения Великобритании, сообщает France Inter. Тем не менее, «мощное лобби» производителей алкоголя не даёт властям всерьёз заняться этой проблемой. Дело в том, что отказ британцев от излишеств в употреблении спиртного обошёлся бы британской алкогольной промышленности в £13 млрд ежегодно, поясняет издание.

Если бы британцы соблюдали рекомендации властей в отношении допустимой дозы употребления алкоголя, доходы индустрии спиртных напитков в стране сократились бы на 38%, сообщает France Inter со ссылкой на результаты совместного исследования Института изучения алкоголя и Института Шеффилда в Британии. Как утверждается в докладе учёных, 25% населения Великобритании, употребляющие алкоголь сверх допустимой меры, составляющей 14 унций в неделю, обеспечивают 68% прибыли алкогольному рынку Соединённого Королевства.

Как подсчитали специалисты, отказ от излишества в употреблении алкоголя обошёлся бы алкогольной промышленности Британии в £13 млрд. Чтобы компенсировать потери, стоимость одной пинты пива в пабе пришлось бы увеличить в среднем на £2,64, а бутылки крепкого алкоголя — на £12,25.

По словам одного из авторов исследования, ежегодно в Англии от алкоголя умирает 24 тыс. человек, а в больницы попадает более миллиона. Всё это обходится Национальной службе здравоохранения в £3,5 млрд в год.

Как напоминает издание, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в 2012 году объявил о намерении ввести минимальную розничную цену на продажу алкогольной продукции в стране. Однако, несмотря на то, что эта мера доказала свою эффективность в Англии, Шотландии и Уэльсе и пользовалась поддержкой докторов, правоохранительных органов и общественных организаций, год спустя правительство от нёё отказалось. Причина — «мощное лобби» предприятий по производству алкогольных напитков.

В качестве оправдания алкогольные компании обзавелись собственными «организациями в поддержку умеренного употребления» спиртных напитков. Это решение вызвало жёсткую критику со стороны общественных организаций, борющихся против злоупотребления алкоголем. «В течение многих лет в вопросе злоупотребления алкоголем эта индустрия позиционирует себя как часть решения, а не проблемы… Их экономическая модель строится исключительно на подталкивании миллионов людей к тому, чтобы рисковать здоровьем и употреблять алкоголь, сверх меры, рекомендуемой правительством», — негодует президент ассоциации Alcohol Health Alliance Иэн Гилмор.

Несмотря на заявления алкогольных компаний о том, что количество потребляемого в стране алкоголя последовательно снижается, благодаря их собственным усилиям, цифры, опубликованные британским правительством в 2016 году, говорят об обратном. Согласно этим данным, алкоголь является основной причиной смерти среди англичан в возрасте от 15 до 49 лет и вызывает развитие более 200 заболеваний.

Как сообщает издание, одновременно с вышеупомянутым исследованием на этой неделе вышло ещё одно, в котором утверждается, что безопасной дозы употребления алкоголя не существует, и его употребление должно быть сведено к нулю. Однако, как отмечает автор статьи, под таким углом вопрос в Британии не ставится вовсе, ведь это привело бы не просто к потере прибыли, а к закрытию всех предприятий алкогольной промышленности.