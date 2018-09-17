Le Figaro: «президент богачей» Макрон продолжает терять поддержку французов

Приближённые Эммануэля Макрона тщетно пытаются избавить президента Франции от имиджа далёкого от народа «президента богачей», пишет Le Figaro. Согласно результатам последнего опроса, всего 19% французов положительно оценивают итоги нахождения Макрона на посту президента. По словам издания, из-за принимаемых правительством непопулярных мер и надменности президента по отношению к простым гражданам, французский лидер последовательно теряет поддержку даже собственного «ядерного электората».

«Республика извинений» — такое определение даёт Le Figaro состоянию дел в «лагере макронистов», который с момента возвращения к работе после летних каникул только и делает, что «раскаивается»: в недостаточной готовности слушать избирателей, недостатке «смирения» и «педагогики» в исполнительной власти.

По словам издания, подобное поведение преследует единственную цель — не допустить закрепления за главой Франции имиджа «президента богачей», надменного по отношению к слабым. Однако как отмечает газета, поведение лидера французского государства продолжает вызывать полемику в обществе. К примеру, на днях Эммануэль Макрон вызвал возмущение общественности, предложив молодому безработному французу переквалифицироваться в работника гостинично-ресторанного сектора, чтобы скорее трудоустроиться: «Я перейду через дорогу и найду её (работу. — ИноТВ) для вас», — заявил президент.

Тем временем опрос, проведённый по заказу французских информационных изданий Le Figaro, RTL и телеканала LCI демонстрирует, до какой степени в умах французов «кристаллизовался» образ оторванного от народа и уверенного в собственной правоте президента. Всего 19% опрошенных положительно оценивают итоги 16 месяцев правления Макрона, что подтверждает тенденцию к последовательному снижению рейтинга лидера страны. При этом 39% хотели бы иметь президента, больше прислушивающегося к избирателям, столько же мечтают о главе государства, который «признаёт свои ошибки», 28% выразили желание видеть своим лидером человека, «более открытого к диалогу». 71% французов предпочли бы президента, способного принимать в расчёт предложения других политических партий, а 63% пожелали, чтобы глава государства прислушивался и к профсоюзам.

Как отмечает издание, перед лицом подобных настроений Елисейский дворец запланировал ряд «сеансов погружения» президента в народную среду. Среди них: неожиданное посещение президентом неправительственной организации, занимающейся проблемой бедности в мире, а также посещение регионов Франции, страдающих от промышленной деградации в рамках мероприятий, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны.

Кроме того, несмотря на категорический отказ признавать хотя бы малейший «разворот» в проводимой политике под влиянием результатов опросов, глава исполнительной власти всё больше говорит о социальной направленности своей деятельности, замечает Le Figaro. Так, на прошлой неделе Макрон представил общественности план по борьбе с бедностью, а на 18 сентября намечена презентация плана развития здравоохранения в стране.

Тем не менее, как показал опрос, всего 7% опрошенных считают проводимую правительством политику «левой». Отсутствие экономических результатов и ряд анонсированных правительством непопулярных мер заставляют сомневаться в сделанном выборе даже избирателей, голосовавших за Макрона в первом туре президентских выборов. Всего 46% представителей «ядерного электората» президента положительно оценивают действия правительства. Как подчёркивает издание, этот показатель снизился на 26% с января 2018 года.

По крайней мере, сторонники Макрона могут утешиться одной хорошей новостью: президент всё ещё воспринимается большинством, как человек, желающий перевернуть консервативный порядок, пишет газета. 81% французов согласны с тем, что с мая 2017 года в стране произошли перемены, а 67% уверены в решимости президента реформировать Францию.