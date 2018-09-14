NouvelObs: чтобы отвязаться от ярлыка «президента богачей», Макрон взялся за бедность

Президент Франции объявил о новой программе по борьбе с бедностью, сообщает Le Nouvel Observateur. При этом, как отмечает издание, прежде его, наоборот, критиковали за то, что он защищает бизнес-круги. Поэтому, по мнению французской журналистки, этот шаг вовсе не лишён политического прагматизма.

Президент Франции Эммануэль Макрон представил свою стратегию по борьбе с бедностью, но, по мнению журналистки Le Nouvel Observateur Мари Гишу, сделал он это, чтобы откреститься от имиджа «президента богачей».

Журналистка отмечает, что эта стратегия стала для Макрона «опытом смирения». Ему пришлось выступать перед социально ущемлённой аудиторией, перед которой он признал, что ещё полтора года назад ему были неведомы многие проблемы, связанные с бедностью. При этом автор статьи припомнила, как некоторое время назад в интернете разошлось видео, на котором Макрон сетует, что на социальную помощь тратятся «бешеные деньги».

На самом деле Макрону, выходцу из элит, прежде не приходилось сталкиваться с бедностью, даже когда он был руководителем аппарата президента или министром экономики, признаёт автор статьи. Поэтому и в его предвыборной программе не было ни слова про бедность — с ней он познакомился, уже став президентом, во время разъездов по стране.

И всё же, как отмечает автор статьи, тут далеко не обошлось без политического прагматизма. Изначальный план по борьбе с бедностью был далёк от того, что в итоге представил Макрон: его амбиции росли по мере снижения популярности самого президента. Макрон вёл политику откровенно в поддержку бизнеса, почему и получил прозвище «президента богачей». Всё больше и больше французов стали считать, что выгоды от политики Макрона их не коснутся. В итоге те €8 млрд, которые обещают выделить на эту программу за ближайшие четыре года, должны убедить людей в обратном.

Своей стратегией Макрон хочет напомнить, что у бедных есть не только права, но и обязанности, пишет журналистка. Он решил бороться с проблемой с её истока: сопровождать ребёнка с рождения, но потом побуждать взрослого человека к работе.

Слова, которые Макрон употребляет на втором году своего срока, кардинально отличаются от первого, отмечает автор статьи. Теперь это «прислушиваться», «человечество». А прежние высокомерные высказывания Макрона — так это просто «миллионы глупцов ничего не поняли», иронизирует журналистка Le Nouvel Observateur.