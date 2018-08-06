Le Grand Soir: «искусство» крупного плана — и у Макрона уже толпы почитателей

Господствующие французские СМИ утверждают, что президента Франции Эммануэля Макрона повсюду встречают огромные восторженные толпы. Выбрав другой ракурс съёмки, «коварный» телеканал RT эффектно разоблачил эту ложь, пишет Le Grand Soir.

На большинстве фотографий и видеоматериалов мейнстримных СМИ мы видим Макрона, окружённого плотной и радушной толпой. Вот только почти всегда это отборные активисты, а в кадре видны лишь первые ряды, за которыми пустота. Для этого медийным махинаторам достаточно взять крупный план, пригнувшись. Тогда над президентом будут видны верхние этажи зданий и небо. Это называется съёмкой снизу. Посмотрите это уморительное и поучительное видео от Russia Today, коварного канала, который смеет снимать «сверху». Если вы, как и Макрон, полагаете, что RT только и делает, что врёт, мы припасли для вас эту статью с фотографиями от очевидца из Тулузы.

Теофраст Р.* (Извратитель народных мнений. Пример: «Грязный, как картинка»).

Приведённые здесь фотографии, как и другие, не менее разоблачительные, были найдены в Twitter, на странице Оливье Беррюийе — очевидно, скрытого путиниста.



Дата публикации 29 июля 2018 года.



* Теофраст Ренодо (1586—1653) — основатель первой французской газеты (прим. ИноТВ).