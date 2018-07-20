Фредерик Таддеи вступает в ряды Russia Today France: «Мне плевать на оскорбления»

Известный французский журналист Фредерик Таддеи осенью начинает работу на RT France, где будет вести собственное ток-шоу. В интервью Le Parisien Таддеи отметил «смешную» линию поведения французских властей в отношении RT и рассказал, что пошел на российский телеканал для свободы выражения.

Осенью журналист начнёт работу на вызвавшем немало споров канале RT France, и это его (Таддеи. — ИноТВ) осознанный выбор.

После того как его убрали из передачи D’art d’art («Искусно об искусстве») на France 2 и подвинули на выходные на Europe 1, в сентябре 57-летний Фредерик Таддеи присоединяется к команде редакции Russia Today (RT) France, канала, финансируемого российскими властями. Журналист комментирует столь неожиданное место работы.

Почему Вы пошли на RT France?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Это единственный канал, который предоставил мне карт-бланш, возможность делать на телевидении то, что мне нравится — настоящую культурную передачу с настоящими дебатами, как в эпоху программы Ce soir ou jamais («Сегодня вечером или никогда») на France 3 и France 2. Стоило бы задаться вот каким вопросом: почему, чтобы делать такие проекты, в 2018 году нужно идти на российский канал.

Какой будет новая передача?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Ещё ничего точно не определено, даже название. Ясно, что это будет часовое ток-шоу, которое будет выходить в 19:00 с понедельника по четверг.

А вас не смущает работа на СМИ, финансируемое и контролируемое Кремлём?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: А я не первый. Ларри Кинг, бывший известный интервьюер CNN, уже пять лет работает на RT America. Там же свои ток-шоу ведут известные американские журналисты левого толка вроде лауреата Пулитцеровской премии 2002 года Криса Хеджеса, который очень сильно настроен против Трампа. На RT France уже работает Жан-Марк Сильвестр. Бывший президент Radio France Жан-Люк Эс возглавляет комитет по этике. Они мне сказали, что проблем никаких нет, что я могу идти туда работать. Люди, которые ставят мне в упрёк, что я собираюсь вести дебаты на RT, принадлежат к числу тех, кто предпочёл бы, чтобы никаких дебатов и вовсе не было. Как и всегда было раньше, у меня будет полная свобода в плане выбора тем и гостей. Когда у нас будут дебаты про Россию, я приглашу людей, поддерживающих Путина, потому что так я поступаю всегда, а мои собратья — нет, ну и, конечно же, тех, кто выступает против Путина.

Не боитесь потерять свободу, которой Вы располагали на других местах работы?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Нисколько. Я десять лет вёл Ce soir ou jamais на одном государственном канале. Но при этом я не занимался пропагандой властей. Я веду дебаты и приглашаю к себе всех.

Высший совет по аудиовизуальным средствам уже вынес RT France предупреждение за недостаточное разнообразие представляемых точек зрения и нехватку объективности.

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Предупреждение совета касалось неправильно подобранного синхрона, это чисто техническая, монтажная ошибка. Всем французским каналам когда-нибудь да выносили предупреждения от лица Высшего совета по аудиовизуальным средствам. Но о предупреждении RT France говорят куда больше, потому что за этим каналом очень внимательно «наблюдают». Елисейский дворец отказывается давать аккредитацию журналистам RT, и это как-то даже смешно. Напоминает историю с «Национальным фронтом», который точно так же поступал с Petit Journal Яна Бартеса. Национальный профсоюз журналистов SNJ, главный журналистский профсоюз, раскритиковал, цитирую, «ребяческую войну», которую ведёт с RT France Елисейский дворец. Даже зашла речь о «государственной цензуре». Что касается меня, то попытки считаться с разнообразием мнений всегда были моей отличительной чертой. И меня немало за это критиковали! Но я всегда предпочитал свободу. Меня многие хвалили за Ce soir ou jamais, но в то же время оскорблений тоже было достаточно. Так же будет и на RT. Но мне плевать. Сам я сверяюсь со своей совестью. RT соблюдает действующие в моей стране законы, и это всё, что для меня важно.

Но ведь у RT существенно меньше зрителей, чем у France 2 или France 3…

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Посмотреть RT можно в пакетах Freebox, Fransat, с помощью нескольких спутниковых операторов, ещё, разумеется, на YouTube и RtFrance.tv. Когда я делал Paris Dernière («Последний парижский») на Paris Première, нас тоже не очень-то смотрели. Но саму передачу люди, тем не менее, отметили.

Чем Вы будете заниматься на Europe 1 осенью?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Я перехожу от формата ежедневных выпусков к еженедельным. Буду вести передачу вместо Никоса Алиагаса по воскресеньям с 11 до 12:30. Сам Никос будет в утренней программе с понедельника по пятницу.

Что думают в Europe 1 о Вашей предстоящей работе на RT?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: Они мне доверяют. Я один из самых закоренелых старожилов Europe 1. Они меня всегда поддерживали.

Этой осенью Вы не вернётесь в качестве ведущего D’art d’art на France 2. Что случилось?

ФРЕДЕРИК ТАДДЕИ: За три недели до начала съёмок я узнал, что я больше не веду эту передачу (теперь её ведёт Адель Ван Рет. — Прим. ред.). Меня предупредил продюсер. Что-то ещё выяснять я не пытался.

Интервью записал Поль Жели.

Дата публикации 18 июля 2018 года.