MSNBC не просто допускает в эфире неправду, направленную против критиков Демократической партии, но и поощряет её

Канал MSNBC ведёт себя как отделение Демократической партии США, позволяет себе сфабрикованные утверждения и просто объявляет своих критиков предателями или российскими агентами, пишет Гленн Гринвальд в статье для The Intercept. За откровенную ложь, если она очерняет противников американских демократов, там не только не наказывают, но даже вознаграждают, как показал пример эксперта Малкольма Нэнса, ставшего штатным аналитиком канала после явной клеветы на Джилл Стайн.

В 2016 году, во время праймериз и предвыборной президентской кампании, множество ведущих на MSNBC в открытую поддерживали и продвигали Хиллари Клинтон. В одной из передач телеканала выступал некто Малкольм Нэнс (на фото выше), человек с довольно неясной биографией, которого тем не менее на MSNBC — а теперь и на NBC News — представляют как «эксперта в области разведки» и бывшего офицера разведки ВМС США.

20 августа 2016 года ведущая выпусков выходного дня Джой Райд спросила Нэнса о предполагаемой «симпатии» сторонников Джилл Стайн к России. В ответ на это Нэнс сообщил всей зрительской аудитории MSNBC: «У Джил Стайн своя передача на Russia Today». Видеозапись с этим утверждением можно посмотреть здесь на сайте MSNBC, или же о нём можно почитать здесь:

Adam H. Johnson

✔@adamjohnsonNYC

Aug 26, 2016

Кстати, до сих пор жду, когда @MalcolmNance сообщит мне время эфира вашей высокооплачиваемой передачи на RT https://twitter.com/drjillstein/status/768990364715786240 …

Adam H. Johnson

✔@adamjohnsonNYC

То, что сказал @MalcolmNance, — откровенная ложь. Любопытно, @JoyAnnReid сделает опровержение в субботнем эфире? @DrJillStein

5:12 AM - Aug 26, 2016



Как бы вы ни относились к Джилл Стайн и её статусу кандидата в президенты от «третьих» партий, не подлежит никакому сомнению, что утверждение Нэнса было неправдой, выдумкой, ложью. У Джилл Стайн никогда не было своего шоу на RT, и она никогда не вела никакого шоу на RT. Сказанное Нэнсом было придумано на пустом месте — с целью создать у зрителей MSNBC убеждение, что Стайн, одна из кандидатов — соперников Клинтон, является проплаченным агентом Кремля и сотрудником RT.

Райд не стала исправлять ложь Нэнса. Возможно, в тот момент она не знала, что это ложь. Но впоследствии развернулась целая кампания, адресованная к MSNBC, с призывом опровергнуть ложное утверждение, прозвучавшее в его эфире, поскольку призывавшие исходили из понимания, что телеканал MSNBC, входящий в состав NBC News, — нормальный новостной вещатель, соблюдающий в своей работе основные принципы журналистской работы, который, конечно же, исправит ошибку, как только ему на это укажут.

Группа по наблюдению за СМИ FAIR неоднократно писала о ложном утверждении, сделанном Нэнсом, и призывала MSNBC сделать опровержение. Издание The Intercept несколько раз писало об этом наговоре, а также обращало внимание на то, что MSNBC продолжает отказываться от публикации опровержения этого явно ложного — и при этом, очевидно, очень весомого — утверждения. В адрес NBC News, MSNBC, Нэнса и Райд поступили многочисленные твиты с просьбой сделать опровержение для телезрителей:

Adam H. Johnson

✔@adamjohnsonNYC

Бывший офицер разведки, который сказал, что Путин вторгнется на Украину в октябре, и считал, что у Джилл Стайн своё шоу на RT.

Joy Reid

✔@JoyAnnReid

Бывший офицер разведки

4:51 AM - Jan 5, 2017

Adam H. Johnson

✔@adamjohnsonNYC

Sep 17, 2016

Replying to @adamjohnsonNYC

То, что сказал @MalcolmNance, — откровенная ложь. Любопытно, @JoyAnnReid сделает опровержение в субботнем эфире? @DrJillStein

Michael Corcoran@mcorcoran3

Опровержения так и нет, @joyannreid?

6:53 PM - Sep 17, 2016

Glenn Greenwald

✔@ggreenwald

Ещё раз напоминаю, что MSNBC во время предвыборной гонки сообщило зрителям ложную информацию о том, что у Джилл Стайн якобы своё шоу на RT, и отказывается это исправить и признать.

Sam Sacks (bot)

@SamSacks

Ещё «откровения бывшего разведчика» от чувака, которому разведка донесла, что у Джилл Стайн было своё шоу на RT и что Россия планирует внезапное вторжение в октябре.

@Malcolm Nance:

СМОТРИТЕ: в эфире @amjoyshow я поделюсь с вами как бывший разведчик последними шокирующими открытиями о Гленне Флинне, Нунесе и российской разведке.

10:53 PM - Mar 26, 2017

Green Party US

@GreenPartyUS

После того как офицер ВМС Малкольм Нэнс сказал: «у Джилл Стайн свое шоу на RT», @JoyAnnReid отказалась его поправить. http://fair.org/home/jill-stein-cites-fairs-correction-of-msnbc-falsehood/ …

9:25 PM - Nov 5, 2016

Джилл Стайн процитировала опровержение лжи, прозвучавшей в эфире MSNBC, сделанное группой FAIR

В публикации в CounterPunch Джилл Стайн процитировала опровержение от наблюдателя FAIR в отношении ложного заявления о ней.

fair.org

Нэнса не только не наказали — наоборот, он пошёл на повышение: теперь он уже не просто приглашённый гость, а аналитик в штате MSNBC. Он стал мелькать гораздо чаще, а ведущие телеканала целый месяц раскручивали его новую книгу о том, как Путин разрушает американскую демократию.

Очевидно, на MSNBC ложь не исправляют, за неё вознаграждают, конечно, если только её вбрасывают для подрыва репутации критиков Демократической партии. Разве это не убедительное и не исчерпывающее доказательство того, что MSNBC — не что иное, как политическое крыло Демократической партии? Чем ещё можно объяснить, не говоря уже о том, чтобы оправдать подобное поведение? Нет, серьёзно.

Я снова и снова поднимаю эту тему не в надежде, что MSNBC когда-нибудь отзовёт своё лживое заявление: телеканал дал чётко понять, что врать для разрушения репутации критиков Демократической партии — это нормально. Я поднимаю эту тему, потому что практически то же самое случилось в пятницу вечером — и опять кашу заварил всё тот же аналитик Нэнс.

На этой неделе я летал в Москву для встречи со Сноуденом и участия в конференции по кибербезопасности. Кстати, среди экспертов на секции о фейковых новостях были известный в России критик Путина Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», и Джованни Дзаньи, редактор итальянского сайта по проверке заявлений политиков на точность. Последний, кстати, сотрудничает с Facebook в проекте по выявлению фейковых новостей. Сразу отмечу: The Intercept оплатил только транспортные расходы, за саму поездку я не получил ни копейки.

В качестве модератора выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян, в числе ораторов был также Сергей Налобин, и. о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД России. Помимо них, как я уже говорил, выступали и жёсткие критики Кремля, поэтому в ходе сессии я услышал серьёзные обвинения в адрес как американского, так и российского правительства, в частности, их склонности ко лжи и стремлению контролировать интернет.

После того как Налобин назвал Россию жертвой кампаний по дезинформации и распространению фейковых новостей, я попросил слова и, согласившись с ним, одновременно указал и на то, что Россия сама нередко выступает инициатором таких мероприятий. Да и в целом, холодная война не закончилась: США и Россия продолжают использовать ту же тактику и при этом называют себя жертвами.

После сессии к выступавшим подошли корреспонденты разных СМИ с просьбой об интервью. Лично мне удалось поговорить со всеми. Первым оказался RT, который опубликовал полную расшифровку трёхминутной беседы и видео отдельных ответов. А ещё RT активно продвигал на своих страницах в соцсетях мою главную мысль: сегодня сама поездка в Россию вызывает подозрения и некоторыми воспринимается как предательство. Одной из причин, по которым я принял приглашение, как раз и было желание развеять это тлетворное, опасное и ксенофобское, по сути, предубеждение.

Понятное дело, каждый может сколько угодно критиковать тех, кто съездил в Россию. Каждый вправе осуждать тех, кто даёт интервью RT (а среди них есть и Стивен Хокинг, его интервью RT можно найти здесь ) , правда, хотелось бы услышать от этих обвинителей, почему тогда в порядке вещей общаться с такими аналитическими центрами, как Брукингсовский Центр и Центр Американского прогресса, которые финансируются тиранами стран Персидского залива. И, конечно же, каждый вправе критиковать любые заявления, которые я или любой другой делаем в рамках подобных обсуждений, или усомниться в них.

Нэнс не снизошёл даже до этого. А взамен он провернул тот же трюк, что и Джил Стайн на MSNBC в августе 2016 года: в двух твитах он полностью извратил цель моего визита, заявив 420 тысячам подписчиков, что я «агент Москвы» и «живу на деньги Кремля». А ещё соврал, что я «помог Сноудену бежать из страны» и «отчитываюсь перед хозяевами в Москве».

Malcolm Nance

@MalcolmNance

ЧИТАТЬ: Глен Гринвальд показал своё истинное лицо. Он агент Трампа и Москвы. Теперь мы знаем, зачем он помог Сноудену сбежать из страны, покрывал выпад WikiLeaks против Демократической партии и рекламирует Fox News. Живёт на деньги Кремля.

Malcolm Nance

✔@MalcolmNance

@ggreenwald отчитывается перед хозяевами в Москве, объясняет, почему Россию не понимают (в остальное время славит Трампа на Fox). Вот оно, воплощение полезного идиота в целях пропаганды. #Неттымарионетка. https://www.rt.com/usa/432042-greenwald-rt-interview-moscow/ …

5:27 PM - Jul 7, 2018

Ни одно из этих утверждений Нэнса не оформлено как личное мнение. Все они, особенно заявления о том, что я «агент Москвы» и «живу на деньги Кремля», по задумке, должны выглядеть как факты: что я работаю на Россию и Кремль, получаю от них деньги и что я помог Эдварду Сноудену «сбежать» в Москву. Это откровенная ложь, по-другому и не скажешь.

На данный момент публикацию Нэнса ретвитнули почти 5 тысяч человек. Когда я сказал, что это ложь, Нэнс ещё раз заявил о правдивости своих слов и сказал, что гордится сказанным.

Нэнс делает это потому, что знает: он может свободно и безнаказанно врать. А всё потому, что он работает в компании MSNBC, которая притворяется новостной организацией, но активно поощряет своих сотрудников врать в таком ключе обо всех, кто выступает с критикой в адрес Демократической партии.

В MSNBC его похвалят, вместо того чтобы наказать или заставить выпустить опровержение, поскольку, как и в случае с лживым заявлением о Джилл Стайн, он решил объявить российским агентом человека, которого ненавидят приверженцы Демократической партии, составляющие аудиторию MSNBC. И поэтому такое враньё разрешается и поощряется, как и в любой партийной организации. Не зря канал прозвали MSDNC*.

Очевидно, что Нэнс просто придерживается тактики, которую после Второй мировой выбрали для себя американские военные и спецслужбы, где он работал. На протяжении десятилетий они объявляли любых журналистов, которые им не нравились, и вообще любого рода несогласных тайными агентами Москвы.

Казалось бы, любого настоящего журналиста в NBC News такой классический маккартистский подход, когда журналиста без малейших доказательств объявляют российским агентом, должен обеспокоить настолько, чтобы взбунтоваться, но это не так. Посмотрите, как похожи утверждения Нэнса на слова Маккарти, произнесённые в ходе одного из хорошо известных слушаний.

А всё потому, что NBC News и MSNBC фактически стали частью ЦРУ и разведсообщества и используют их методы. Телекомпания кишит бывшими генералами и сотрудниками ЦРУ, то есть представителями сообщества, придумавшего очернять журналистов и критиков, которые им не нравятся, обвиняя их в предательстве, шпионаже и верности Кремлю. Нэнс иногда появляется в эфире MSNBC вместе с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном, которого канал тоже нанял в качестве аналитика. Вот что MSNBC представляет собой на самом деле.

То же самое можно сказать и о Демократической партии, у которой это тоже излюбленная тактика. Когда мой коллега Ли Фэнг опубликовал материал о том, как Говард Дин тайно и за большие деньги продвигает интересы различных корпораций, от фармацевтических компаний до сект вроде МЕК, выступающих за смену режима в Иране, Дин (тоже, разумеется, частый гость на MSNBC) ответил следующее:

@GovHowardDean

Интересно было бы узнать, получает ли The Intercept деньги от России или Ирана.

Любого, кто критикует Демократическую партию или её руководство, сразу же обвиняют в том, что он агент Кремля, несмотря на отсутствие доказательств. А во главе этой кампании по дискредитации стоит организация, которая называет себя новостным СМИ. И всё это, не говоря уже о том, что одна ведущая канала недавно соврала, что её блог взломали и она сообщила об этом в ФБР. Всё журналистское сообщество знает, что это ложь, но её не только не наказали, а даже наоборот, звёздная ведущая MSNBC её за это похвалила.

Разумеется, MSNBC не единственный кабельный канал, который ведёт себя как отделение политической партии и поощряет своих эфирных гостей и сотрудников, чтобы те врали и очерняли критиков этой партии. Я несколько лет фиксировал лживую информацию, которая звучала из уст отдельных сотрудников Fox News, и осудил готовность некоторых ведущих вести себя подобным образом, когда сам выступал на Fox News.

Нельзя убедительно критиковать недостоверную информацию, поступает она от других СМИ или от политиков, если не просто разрешать своим гостям и сотрудникам врать, а ещё и явно это поощрять. А в случае с MSNBC дело этим не ограничивается. Канал выбрал самый разрушительный в истории подход: сфабрикованные утверждения о том, что их критики, в том числе журналисты, являются предателями и агентами на службе у другого государства.

Автор статьи: Гленн Гринвальд

Дата публикации 08 июля 2018 года.

* Намёк на DNC — Democratic National Committee (Нацкомитет Демократической партии США) (прим. ИноТВ).