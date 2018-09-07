Sky News рассказал о суданских мигрантах, штурмующих берега Англии

Каждый день и каждую ночь десятки нелегальных мигрантов, большинство которых прибыли из Судана, пытаются забраться в грузовик во французском портовом городе Уистреам в надежде добраться до Англии, сообщает Sky News. При этом отмечается, что миграционный вопрос вызывает разногласия не только среди местных жителей, но и по всему континенту.

Это не Кале, где напряжённость в отношении мигрантов стала вполне сложившейся реальностью, это Уистреам — заспанный рыболовный порт в четырёх часах на запад от Кале. Но за день с этого порта отправляются три парома в Англию, и именно поэтому эти молодые люди здесь. Это не единичный случай. Это происходит каждый день и каждую ночь с каждым проезжающим грузовиком.

Большинство мигрантов — выходцы из Судана, и почти все выглядят, как подростки. Они спят в канавах на окраине города, полиция убирает любые палатки, которые они пытаются поставить. Каждое утро они ждут прибытия грузовиков.

Мы следуем за грузовиком из Болгарии. Первой группе удаётся открыть дверь, но никто из них так и не сумел забраться внутрь. Проехав чуть дальше, водитель останавливается, он, несомненно, в курсе, что только что произошло.

МАКС СТОУН, корреспондент Sky News: Вы можете видеть, что он только что закрыл дверцу, но некоторые из мигрантов, пытавшихся залезть в грузовик, уже идут сюда.

Несколько секунд спустя, ещё до того, как мы вернулись в машину, они прошли мимо нас по пути к грузовику. Дорога к порту здесь не похожа на автомагистрали, которые ведут прямо к причалу в крупных портах, как Кале или Дюнкерк. Здесь грузовикам приходится проезжать через город, что делает их значительно более уязвимыми.

Полиция делает всё, что в их силах, используя все доступные им ресурсы. Вблизи нашей машины ребята, которым не нравится, что их снимают. Они пытаются забраться в грузовик прямо на глазах у полицейских.

В общей сложности мы насчитали 18 мигрантов, которым удалось забраться, большинству пришлось вновь спрыгнуть с грузовика. Однако четырём, а может, пяти, сложно разобрать, удалось добраться до въезда в порт. Там на пункте досмотра в грузовике были обнаружены четыре мигранта. Хотя мы не уверены, весьма вероятно, что одному удалось остаться незамеченным. Немного позже некоторые из них согласились пообщаться с нами.

МАКС СТОУН: Сколько вам лет?

МИГРАНТ: 16 лет.

МАКС СТОУН: Вам 16, а сколько лет вам?

ВТОРОЙ МИГРАНТ: 17 лет.

МАКС СТОУН: 17, а вам?

ТРЕТИЙ МИГРАНТ: 16.

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: 14.

МАКС СТОУН: 14, ясно. И вы все из Судана?

ТРЕТИЙ МИГРАНТ: Да, мы все из Судана.

МАКС СТОУН: Почему Англия?

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: В Англии хорошо.

МАКС СТОУН: Откуда вы знаете?

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: Моя семья здесь. Мой брат.

МАКС СТОУН: Ваш брат живёт в Англии?

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: Да.

МАКС СТОУН: А как он попал в Англию? На грузовиках?

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: Да, здесь.

МАКС СТОУН: Здесь? Он был здесь?

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: Да, здесь, а потом поехал в Англию.

МАКС СТОУН: И он сказал вам приезжать сюда?

ЧЕТВЁРТЫЙ МИГРАНТ: Да.

Мы увидели, как ещё один грузовик мчится к порту, а потом побеседовали с местными жителями. Разговор продемонстрировал разделение по вопросу миграции, которое простирается по всему континенту.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я живу здесь, и на нас никогда не нападали. Да, это правда, что сейчас их тут много, они бегают за грузовиками, но, честно, я не могу сказать, что у нас есть проблемы.

ДРУГАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вы должны пройти через то, что произошло со мной в Париже.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вы были в Париже, а мы находимся в Риве.

ДРУГАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: На нас напали. В метро на меня напали семь арабов, потому что я стояла, а они сидели. И они напали на меня. У моего сына остался шрам на лице. Мадам, вы и понятия не имеете, что будет дальше.

МАКС СТОУН: В то время как они продолжают обсуждение, становится предельно ясно, что это вызывает весьма серьёзную напряжённость в обществе. И, как вы можете видеть, мигранты продолжают собираться, как и каждый день, и каждую ночь по всей деревне.

Им не помогает никто, кроме волонтёров, но и домой их не отправляют. Они находятся в жалком и опасном подвешенном состоянии, движимые основным человеческим инстинктом, который подсказывает, что там, за горизонтом, их ждёт лучшая жизнь.

Макс Стоун, Sky News, Уистреам, Франция.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2018 года.