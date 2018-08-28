Daily Mail: около 50 нелегалов высадилось на побережье Испании на глазах у удивлённых туристов

Около 50 нелегальных мигрантов из Марокко на небольшой надувной лодке высадились на пляже Ла-Барроса в испанском городе Кадис, сообщает Daily Mail. По словам представителей Гражданской гвардии Испании, им удалось задержать 25 мигрантов, 19 из которых дети, точное число тех, кому удалось скрыться, неизвестно.

Около 50 нелегальных мигрантов на небольшой надувной лодке высадились на пляже Ла-Барроса в испанском городе Кадис, сообщает Daily Mail. Издание отмечает, что нелегалы прибыли с противоположного марокканского берега.

Незаконная высадка произошла на глазах сотен туристов, отдыхающих на пляже, а также попала на видео одного из них. На кадрах видно, как нелегалы покидают лодку и пересекают пляж Ла-Барроса, направляясь в сторону дорогого отеля Sancti Petri.

По словам очевидца, удивлённые туристы обнаружили в лодке брошенные мобильные телефоны.

«Мы не думали, что они достигнут пляжа, потому что в этом районе такое случается редко, но они очень быстро спрыгнули с лодки Zodiac и стали карабкаться на утёс», — приводит издание слова одного из очевидцев.

По словам представителей Гражданской гвардии Испании, им удалось задержать 25 мигрантов, 19 из которых дети. Отмечается, что шестеро задержанных взрослых доставлены в лагерь для мигрантов, откуда вскоре будут отправлены на родину в рамках соглашения с Марокко. Остальные помещены в детский центр под руководством регионального правительства Андалусии.

«Никто из задержанных не был арестован, так как они не совершили преступление. Их судьба будет зависеть от их возраста. Взрослые уже довольно скоро вернутся на родину», — заявили в гвардии.

При этом ожидается, что дети останутся в Испании.

В гвардии также добавили, что продолжают поиски прибывших мигрантов. Однако точное число нелегалов, которым удалось скрыться, остаётся неизвестным, сообщает Daily Mail.