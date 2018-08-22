FT: разногласия по проблеме мигрантов свидетельствуют о политическом кризисе в ЕС

В настоящий момент в Европе как никогда остро стоит вопрос миграции, однако речь идёт о политическом, а не о миграционном кризисе, пишет Financial Times. В публикации издания отмечается, что предубеждения против мигрантов, нагнетаемые рядом европейских политиков, мешают поиску решений из сложившейся ситуации и подготовке ЕС к следующей масштабной волне иммиграции.

В настоящий момент в Европе как никогда остро стоит вопрос миграции, пишет Financial Times, однако автор статьи задаётся вопросом, является ли эта проблема кризисом.

По мнению автора, с точки зрения числа беженцев и мигрантов, прибывших в 28 стран-членов ЕС в этом году, ситуация в Европе не вызывает опасений. Тем не менее с политической точки зрения Европа оказалась в весьма серьёзном кризисе, который не меняет своих масштабов.

В первую очередь, по словам автора, этот кризис выражается в дебатах относительно национальной идентичности и месте ислама в Европе. Всё это вызывает расширение поддержки правых партий, в плоть до того, что они оказываются в правительстве, как в случае с итальянской «Лигой».

Кроме того, он способствует росту недоверия между странами Западной и Восточной Европы, а также препятствует реформированию ЕС и укреплению его ядра в составе 19 стран.

Наконец, данный политический кризис наносит ущерб репутации ЕС и отношениям союза с соседними государствами, прежде всего со странами Северной Африки.

Автор статьи отмечает, что в ряде стран европейская агитация в пользу беженцев часто кажется слишком «навязчивой». Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 68 с половиной млн вынужденных переселенцев, более 25 млн из которых — беженцы. При этом основное бремя ответственности за них ложится на такие страны как Иран, Иордания, Ливан и Турция, а не на ЕС. Так, в Иордании на тысячу граждан приходится 89 беженцев.

Для сравнения автор приводит данные о миграции в Европу с начала текущего года. Так, с 1 января по 12 августа 2018 года лишь 60 тыс., хотя в 2017 году за тот же период в ЕС прибыло более 120 тыс. человек. Так как население Европы составляет около 510 млн человек, на каждые 5 тыс. жителей пришлось бы всего по одному мигранту, если бы в этом году в страны Европейского союза прибыло 100 тыс. человек.

Автор отмечает, что проблема была значительно более серьёзной в 2015 году, когда в Европу прибыло около 1 млн человек. Однако вместо того, чтобы отразиться на финансовых ресурсах и административных возможностях ЕС, волна миграции привлекла внимание к совершенно другой проблеме — неспособности правительств договориться между собой относительно разделения ответственности за прибывших мигрантов и беженцев.

Данная проблема не теряет актуальности и сегодня, полагает автор, но это не миграционный, а политический кризис.

Согласно последнему опросу Евробарометра, 38% респондентов в Европе поставили иммиграцию на первое место в списке важнейших проблем, стоящих перед блоком. На втором месте оказался терроризм с 29% голосов.

Тем не менее отношение к мигрантам в ЕС значительно отличается от страны к стране. Менее всего к иммиграции расположены Чехия, Венгрия, Латвия и Словакия, где против неё высказалось около 80% респондентов, хотя число мигрантов в этих странах относительно невелико.

Автор полагает, что оправданием для нежелания этих стран принимать большое количество мигрантов может служить отсутствие у них исторического опыта империализма и иммиграции, и они опасаются рисков для их культуры и самобытности.

Однако он называет «непростительным» то, как за счёт нагнетания предрассудков против мигрантов европейские политики стремятся укрепить свою популярность. А подобные примеры, по словам автора, можно найти по всей Европе.

При этом для того чтобы исправить ситуацию и добиться одобрения европейцами иммиграции, необходимо укрепить контроль над внешними границами блока, а также решить проблему торговли людьми. Кроме того, европейским лидерам следует «набраться мужества», для того чтобы озвучить аргументы в пользу хорошо организованной легальной миграции.

Так, предубеждения против мигрантов мешают поиску решений из сложившейся ситуации, а также увеличивает риск того, что ЕС окажется не готов к следующей масштабной волне иммиграции, когда бы она не началась, пишет Financial Times.