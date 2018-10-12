Площадь Сталинградской битвы в Париже «снова стала местом торговцев крэком, а также их клиентов», отмечает Le Figaro. Наркоманы справляют малую нужду на улицах средь бела дня, разбивают витрины и даже нападают на прохожих. С утра до вечера французам приходится терпеть настойчивое, а иногда и агрессивное попрошайничество: на улице, в метро, на открытых террасах ресторанов, на выходе из магазинов, отмечает издание.
Парижские наркоманы справляют малую нужду на улицах средь бела дня, разбивают витрины и даже нападают на прохожих, пишет Le Figaro. «Год назад это было ужасно, теперь же это стало невыносимо!» — отмечает сотрудник парижского Jaurès Café.
«Наши элементарные гражданские права на спокойствие и безопасность больше не уважаются», — утверждает коллектив по борьбе с наркоманией, собравший 3400 подписей под петицией в адрес префекта полиции.
В то время как мэр Парижа Анн Идальго рассказывает о своём плане по борьбе с торговлей крэком в северо-восточной части города, сотрудники кинотеатра MK2 19-округа Парижа организовывают в эту субботу «гражданскую встречу».
Площадь Сталинградской битвы в Париже «снова стала местом торговцев крэком, а также их клиентов», предупреждает коллектив. Ситуация ухудшается «тревожными темпами». Всё большее количество потребляющих принимают наркотики средь бела дня — на автобусных остановках, перед школами. С утра до вечера французам приходится терпеть настойчивое, а иногда и агрессивное попрошайничество: на улице, в метро, на открытых террасах ресторанов, на выходе из магазинов, отмечает издание.
Мэр города объявила об усилении мер в отношении наркопотребителей, а также создании большего количества мест в специализированных приютах. «Совместно с Региональным агентством здравоохранения мэрия выделяет дополнительно один миллион евро на лечение наркозависимых», — подчеркнула она.
Мэр Парижа, как пишет Le Figaro, также настойчиво призывает к созданию программы по борьбе с наркоманией на национальном уровне. «Правительство должно присоединиться к нам», — заявила Анн Идальго, напоминая о том, что правительство ответственно за «здравоохранение, создание приютов и обеспечение безопасности».
Ректор Абхазского государственного университета Алико Гварамия заявил, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала по поводу подлинности её диплома, не училась в данном вузе.
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего партнёра по «Краснодару» Павла Мамаева, который вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был арестован на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
После матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждался арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца после серии драк в Москве.
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций с командой России, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
После матча футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, полузащитник сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный не стал комментировать ситуацию вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
Аукционный дом Sotheby's сообщил, что коллекционер, купившая картину британского уличного художника Бэнкси, которая после состоявшихся 5 октября торгов оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку.
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций со сборной Швеции, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался о скандале вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым был взят под стражу на два месяца по решению суда.
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев потратили примерно 2,5 млн рублей в стриптиз-клубе и ресторане Москвы, отмечая десятилетнюю годовщину своей дружбы.
Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.
Красноперекопский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении педиатра, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности новорождённому ребёнку. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента в регионе.
Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.
Калининградская областная дума и Могилёвский областной совет депутатов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.