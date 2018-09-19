«Наркотики, кражи и драки» — Le Figaro рассказала, как живёт север Парижа после открытия инъекционного центра
Спустя два года после открытия возле Госпиталя Ларибуазьер на севере Парижа центра «контролируемого употребления» для наркозависимых терпение владельцев расположенных поблизости магазинов и ресторанов на исходе, пишет Le Figaro. Наркоторговля, драки, наркозависимые, употребляющие запрещённые вещества прямо на улице, кражи и угрозы стали частью их повседневного пейзажа.
В своём письме Министерству здравоохранения, отправленном в мае и оставшемся без ответа, около 30 работников квартала пожаловались на «ежедневные затруднения» и «экономический и торговый ущерб», причиной которых стало открытие инъекционного центра. Как напоминает издание, открытый в 2016 году центр позволяет наркозависимым употреблять наркотики «в хороших санитарных условиях».
«Нам предъявили этот инъекционный центр без всякого согласования, и мы оказались рядом с неуправляемыми наркоманами. Хуже просто быть не может», — сетуют коммерсанты и местные жители. По их ощущениям, квартал был «принесён в жертву», а властям нет до них никакого дела.
«Я в двух шагах от того, чтобы закрыться», — с сожалением констатирует 40-летний ресторатор Пьер*, вложивший в открытие собственного заведения все сбережения. По его словам, бизнес процветал вплоть до открытия инъекционного центра. «С 2011-го по 2016 год мой торговый оборот вырос на 300 процентов, а с 2016-го по 2018-й он снизился на 40 процентов», — уточняет предприниматель.
«Многие посетители говорят нам, что не вернутся в ресторан из соображений безопасности», — рассказывает сотрудница Пьера Жюли, поясняя, что в заведение периодически заходят странного вида люди, чтобы «стрельнуть сигаретку», не говоря уже о ежедневных драках на улице. «Мы больше не можем работать по вечерам, невозможно размещать гостей на террасе», — добавляет Пьер, ресторан которого с 2011 года потерял в цене €100 тыс. и находится сегодня на грани банкротства.
Ras le bol ! 5/09 De bon matin rue St Vincent de Paul, riverains,passants & commerçants obligés de supporter des scènes d’agressivité entre toxicomanes autour de la #salledeshoot #scmr #Paris10 Quand ce quartier va-t’il retrouver de la sérénité ? @ACORDEBARD @annesouyris @m6info pic.twitter.com/wXHdmuh30v— Riverains Lariboisière Gare du Nord (@LariboisiereGDN) 5 сентября 2018 г.
Похожие чувства испытывает и другой ресторатор, Жак, проживающий в этом районе Парижа с 1984 года и потерявший после открытия инъекционного цента около трети торгового оборота. Кражи телефонов у посетителей террасы ресторана, грабежи со взломом, шприцы на улице и запах мочи — всё это, по его словам, последствия открытия центра. «Пусть Анна Идальго** закроет этот центр! Или пусть открывает его в своём квартале!» — возмущается ресторатор.
По признанию владельца пиццерии Алессандро, его сотрудники стараются уйти домой пораньше, поскольку боятся выходить на улицу по вечерам из-за засилья наркоманов и мигрантов. «Они уничтожают наш район», — сетует предприниматель.
Сара, которая уже 30 лет держит в квартале обувной магазин, признаётся, что «никогда не видела Париж в таком состоянии», и рассказывает, что нередко вынуждена выводить посетителей через заднюю дверь, если перед входом в бутик идёт торговля наркотиками.
При этом, как отмечает издание, происходящим возмущены и представители «либеральных профессий», живущие в этом районе Парижа, такие как психиатр или специалист по международному праву, чья практика также серьёзно пострадала.
«Префектура 10-го округа говорит нам, что всё прекрасно, и держит нас за старых кретинов правых или ультраправых взглядов», — фаталистично замечает одна из местных жительниц.
Многие владельцы бизнеса не выдерживают и продают свои заведения.
Как отмечает издание, в ответ на это мэрия Парижа рассматривает возможность открытия ещё трёх инъекционных центров в столице и пригородах. И хотя некоторые надеются, что открытие дополнительных центров снимет нагрузку с района Госпиталя Ларибуазьер и Северного вокзала, другие опасаются, что это приведёт к появлению новых «жертвенных районов».
* Все имена в статье изменены (прим. Le Figaro).
** Анна Идальго — мэр Парижа (прим. ИноТВ).
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