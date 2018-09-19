«Наркотики, кражи и драки» — Le Figaro рассказала, как живёт север Парижа после открытия инъекционного центра

Спустя два года после открытия инъекционного центра для наркозависимых на севере Парижа, живущие по соседству горожане и предприниматели жалуются на невыносимые условия существования, пишет Le Figaro. Наркоторговля, драки, употребление наркотиков на улице и кражи стали частью повседневной жизни в районе, отмечает издание. При этом, несмотря на жалобы местных жителей, власти не спешат вмешиваться в ситуацию и планируют открыть в городе ещё три подобных центра, утверждается в статье.

Спустя два года после открытия возле Госпиталя Ларибуазьер на севере Парижа центра «контролируемого употребления» для наркозависимых терпение владельцев расположенных поблизости магазинов и ресторанов на исходе, пишет Le Figaro. Наркоторговля, драки, наркозависимые, употребляющие запрещённые вещества прямо на улице, кражи и угрозы стали частью их повседневного пейзажа.

В своём письме Министерству здравоохранения, отправленном в мае и оставшемся без ответа, около 30 работников квартала пожаловались на «ежедневные затруднения» и «экономический и торговый ущерб», причиной которых стало открытие инъекционного центра. Как напоминает издание, открытый в 2016 году центр позволяет наркозависимым употреблять наркотики «в хороших санитарных условиях».

«Нам предъявили этот инъекционный центр без всякого согласования, и мы оказались рядом с неуправляемыми наркоманами. Хуже просто быть не может», — сетуют коммерсанты и местные жители. По их ощущениям, квартал был «принесён в жертву», а властям нет до них никакого дела.

«Я в двух шагах от того, чтобы закрыться», — с сожалением констатирует 40-летний ресторатор Пьер*, вложивший в открытие собственного заведения все сбережения. По его словам, бизнес процветал вплоть до открытия инъекционного центра. «С 2011-го по 2016 год мой торговый оборот вырос на 300 процентов, а с 2016-го по 2018-й он снизился на 40 процентов», — уточняет предприниматель.

«Многие посетители говорят нам, что не вернутся в ресторан из соображений безопасности», — рассказывает сотрудница Пьера Жюли, поясняя, что в заведение периодически заходят странного вида люди, чтобы «стрельнуть сигаретку», не говоря уже о ежедневных драках на улице. «Мы больше не можем работать по вечерам, невозможно размещать гостей на террасе», — добавляет Пьер, ресторан которого с 2011 года потерял в цене €100 тыс. и находится сегодня на грани банкротства.

Ras le bol ! 5/09 De bon matin rue St Vincent de Paul, riverains,passants & commerçants obligés de supporter des scènes d’agressivité entre toxicomanes autour de la #salledeshoot #scmr #Paris10 Quand ce quartier va-t’il retrouver de la sérénité ? @ACORDEBARD @annesouyris @m6info pic.twitter.com/wXHdmuh30v — Riverains Lariboisière Gare du Nord (@LariboisiereGDN) 5 сентября 2018 г.

Похожие чувства испытывает и другой ресторатор, Жак, проживающий в этом районе Парижа с 1984 года и потерявший после открытия инъекционного цента около трети торгового оборота. Кражи телефонов у посетителей террасы ресторана, грабежи со взломом, шприцы на улице и запах мочи — всё это, по его словам, последствия открытия центра. «Пусть Анна Идальго** закроет этот центр! Или пусть открывает его в своём квартале!» — возмущается ресторатор.

По признанию владельца пиццерии Алессандро, его сотрудники стараются уйти домой пораньше, поскольку боятся выходить на улицу по вечерам из-за засилья наркоманов и мигрантов. «Они уничтожают наш район», — сетует предприниматель.

Сара, которая уже 30 лет держит в квартале обувной магазин, признаётся, что «никогда не видела Париж в таком состоянии», и рассказывает, что нередко вынуждена выводить посетителей через заднюю дверь, если перед входом в бутик идёт торговля наркотиками.

При этом, как отмечает издание, происходящим возмущены и представители «либеральных профессий», живущие в этом районе Парижа, такие как психиатр или специалист по международному праву, чья практика также серьёзно пострадала.

«Префектура 10-го округа говорит нам, что всё прекрасно, и держит нас за старых кретинов правых или ультраправых взглядов», — фаталистично замечает одна из местных жительниц.

Многие владельцы бизнеса не выдерживают и продают свои заведения.

Как отмечает издание, в ответ на это мэрия Парижа рассматривает возможность открытия ещё трёх инъекционных центров в столице и пригородах. И хотя некоторые надеются, что открытие дополнительных центров снимет нагрузку с района Госпиталя Ларибуазьер и Северного вокзала, другие опасаются, что это приведёт к появлению новых «жертвенных районов».

* Все имена в статье изменены (прим. Le Figaro).

** Анна Идальго — мэр Парижа (прим. ИноТВ).