Le Figaro: «Не делай пи-пи, и Париж скажет «мерси» — рекламный ролик парижской мэрии шокировал французов

Мэрия Парижа распространила в социальных сетях видеоролик, стыдящий людей, справляющих нужду на улицах города, соoбщает Le Figaro. В шуточном ролике девушка поёт о том, как вышла на улицу и ощутила дуновение свежего ветра. «Я говорю мерси… тем, кто в Париже не делает пи-пи», — продолжает героиня видеоклипа. Головы одетых в жёлтое персонажей ролика помещены в унитаз — тоже жёлтого цвета, а одна из героинь одета в платье из туалетной бумаги. В замедленной сьёмке показано, как персонажи спешат к туалету.

Это видео, снятое юмористом Свенном Периссе, стало продолжением общественной кампании, проводимой властями Парижа с целью борьбы с мочеиспусканием в публичных местах. Первой частью этой инициативы стала установка в центре города уличных писсуаров, вызвавшая спорную реакцию в обществе.

По словам газеты, новый ролик французам также пришёлся не по душе. Многие поспешили поделиться своим замешательством и даже потрясением в социальных сетях. «Это не может быть официальным видео мэрии Парижа. Нет, нет, нет. И всё же…», — написал один из пользователей Twitter.

Ceci ne peut pas être un clip officiel de la Mairie de Paris !

Non, non, non



Et pourtant https://t.co/vDI3vunOQx