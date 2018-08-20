Marianne: уличные писсуары в Париже стали памятником мужскому бескультурью

Обозреватель Marianne Каролин Фурес возмущена инициативой мэрии Парижа по установке экологичных открытых писсуаров для мужчин на столичных улицах. Помимо того, что эти «уродливые» инсталляции портят облик города и перегораживают тротуары, писсуары лишь подталкивают представителей сильного пола к некультурному поведению, убеждена журналистка.

«Если вы решили остаться этим летом в Париже, есть одна выставка под открытым небом, которую вам никак нельзя пропустить: знаменитые экспериментальные писсуары», — иронизирует обозреватель журнала Marianne Каролин Фурес. По признанию автора статьи, вначале сообщение о планах мэрии Парижа установить в столице открытые уличные писсуары, в которых можно даже выращивать растения, было воспринято как очередная «фейковая новость», однако действительность произвела шокирующее впечатление. «Серый мастодонт с огромной дырой под открытым небом, установленный посреди улиц, на перекрёстках и в тупиках», — так описывает это нововведение журналистка.

«Они так уродливы, что вас может туда вырвать», — замечает автор, добавляя, что в этом может заключаться цель их установки: «объект должен приносить прибыль». Можно подумать, что эти писсуары вступили в сговор с серо-зелёными заграждениями, установленными в местах дорожных работ, чтобы вынудить пешеходов сойти с тротуаров, в шутку замечает Фурес: «На их взгляд, вы предпочтёте умереть под колёсами или получить штраф…., чем наткнуться на них».

Если цель установки уличных писсуаров была в том, чтобы покончить с запахом мочи, исходящим от соседних переулков, эффект получился обратным, полагает журналистка. «Писсуары не только перегораживают тротуары самых оживлённых улиц Парижа, они буквально кричат о том, что в соседних переулках плохо пахнет», — считает обозреватель Marianne.

Даже тот факт, что писсуары красного цвета и помогают выращивать растения, не меняет дела. Непонятно, почему проходя по улицам Парижа, вы должны думать о мужчинах, справляющих нужду или видеть их перед собой, недоумевает автор. Помимо этого, подобная мера будет только стимулировать «бескультурье», уверена журналистка.

«Человек не должен вести себя как плохо выдрессированная собачонка. Он должен быть способен сдерживать себя до того, как найдёт кафе или вернётся домой», — считает автор. При этом, по замечанию Фурес, именно так и поступают женщины, которым, кстати, приходится пользоваться уборной чаще мужчин.

Как отмечает обозреватель Marianne, если бы женщины справляли нужду на улице, они бы не избежали насмешек и агрессии. Однако мужчинам, не желающим себя сдерживать, предлагаются «удобства» прямо посреди тротуара, чтобы «вознаградить их» и «подтолкнуть» к удовлетворению своих потребностей. В то время как женщину с детства приучают к сдержанности, общество побуждает мужчин оставаться «неотёсанными», негодует автор, сравнивая уличные уборные с «памятниками» во славу мужским нуждам. «Эти писсуары кричат им о том, что улица теперь принадлежит освобождённым пенисам», — сетует автор статьи. К тому же «никакого порядка они не наведут», добавляет Фурес.