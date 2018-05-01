BFM: палаточный лагерь мигрантов в Париже расколол столичные власти

В 19-м округе Парижа вот уже несколько месяцев существует стихийный палаточный лагерь мигрантов, передаёт BFM TV. По данным канала, ситуация с мигрантами, вынужденными проживать в ужасных условиях, беспокоит местные власти, но единого взгляда на то, как нужно решать эту проблему, у них пока нет.
Вот такие невпопад установленные палатки с некоторых пор стали частью пейзажа этого парижского округа. Они выросли на берегах канала Сен-Дени за несколько месяцев.
Живут в них в основном суданцы и эритрейцы. Сейчас таких изгнанников уже 1500, и они живут в обстановке полной неустроенности. Ситуация в квартале, который только что отремонтировали, стала невыносимой.
ФРАНСУА ДАНЬО, мэр 19 округа Парижа:На сегодняшний день речь идёт, по сути, о неоказании помощи людям, попавшим в беду, но также и о неоказании помощи попавшему в беду кварталу. Необходимы срочные меры.
Префект региона Иль-де-Франс говорит, что в ближайшие недели мигрантов вывезут — а вот мэр Парижа, уже в пятый раз посещающая этот лагерь, требует, чтобы людям дали приют.
АНН ИДАЛЬГО, мэр Парижа, Социалистическая партия: В ситуации каждого из людей, оказавшихся в этом лагере, необходимо разобраться судебным и социальным органам. Я считаю Францию сильным государством, но нельзя сразу же выселять этих людей силами полиции.
Обитателям лагеря не хватает воды и еды, у них почти нет никаких возможностей вымыться — и санитарно-гигиеническая обстановка в лагере ухудшается, вызывая опасения насчёт возможного распространения эпидемий.
ГИЙОМ ШЕРС, директор по срочным вопросам общественной организации France terre d’asile: Мы также крайне внимательно относимся к возможности возникновения эпидемии таких болезней, как туберкулёз, или же кожных инфекций вроде чесотки. Поэтому мы очень бдительно следим за ситуацией.
В столице — настоящий миграционный кризис: всего в палаточных лагерях такого типа в Париже проживают 2000 мигрантов.
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