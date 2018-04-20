Foreign Policy: служба иммигрантов в армии решила бы ряд европейских проблем

Решением проблемы интеграции иммигрантов в европейские страны может стать их служба в армии, пишет в своей статье для Foreign Policy внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Бро. Ведь оборонные ведомства Европы в настоящее время столкнулись с проблемой недобора в вооружённых силах, между тем иммигранты зачастую охотно готовы отправиться в армию.

Французский Иностранный легион — это легендарное военное формирование, которое в большинстве своём состоит из иностранцев, отмечается в статье. Они служат правительству Франции в качестве наёмников, причём делают необычайно успешно. Хотя легион был сформирован ещё в XIX веке для выполнения полицейских функций в отдалённых владениях французов, со временем он превратился в универсальную боевую силу. Легион стал настолько полезен, что французское правительство в настоящее время значительно его расширяет.

«Другим европейским странам следует пойти по стопам Франции. Всем странам Европейского союза необходимо сделать больше ради безопасности Европы, но их вооружённые силы изо всех сил пытаются найти достаточное количество рекрутов. А ответ может быть прямо перед глазами; во многих из этих стран наблюдается рост числа молодых иммигрантов, которые могли стать ценным вкладом в вооружённые силы», — говорится в статье.

Французская модель не может импортироваться «оптом», подчёркивает Элизабет Бро. Только небольшое число стран разрешает иностранцам служить в своих вооружённых силах.

В американской армии, по некоторым оценкам, 24 тыс. иностранцев. И во многих случаях, пойдя по этому пути, они получают возможность быстро получить гражданство США.

В Британии на службу могут записаться все граждане стран Британского Содружества, указывается в статье.

Испанский легион в своё время также принимал иностранцев, однако на данный момент в нём служат преимущественно испанцы.

Тем же европейским странам, которые набирают в ряды своих вооружённых сил лишь своих собственных граждан, приходится решать проблему недобора в армии. Так, например, Швеция вновь ввела призыв, хотя и крайне выборочный, то есть лишь небольшой процент 19-летних отправляются нести воинскую службу. Германия планирует расширить численность бундесвера с 180 тыс. до 198 тыс. человек. И это даже несмотря на то, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен признала: у бундесвера «огромная проблема с персоналом».

В свою очередь, Польша, как отмечается в статье, планирует расширить свои вооружённые силы со 100 тыс. до 150 тыс. (тут не учитываются 50 тыс. добровольцев из Войск территориальной обороны).

Подобные расширения имеют смысл. Однако напрашивается вопрос: как обеспечить расширение вооружённых сил с учётом существующих проблем с недобором в армии?

Согласно «индексу демографической войны», составленному немецким социологом Гуннаром Хайнзоном, в Германии на каждую тысячу мужчин в возрасте 55—59 лет приходится лишь 650 молодых ребят в возрасте от 15 до 19 лет. Как пишет Элизабет Бро, в Италии, Испании, России, Эстонии и Латвии демографическая ситуация столь же проблематичная. В Швеции положение дел немного лучше, однако и там на каждую тысячу мужчин в возрасте 55—59 лет приходится лишь 870 молодых парней.

Демографическую ситуацию даже не исправляет то, что женщинам разрешили служить в армии. Германия подумывает о том, чтобы сократить недобор в армии за счёт снижения требований к претендентам или за счёт приёма граждан ЕС с определёнными квалификациями.

С учётом нынешнего демографического вызова дублирование некоторых аспектов модели французского Иностранного легиона — это многообещающее решение, считает автор статьи.

«В ближайшее время потребность Европы в более крупной армии никуда не денется. Скорее всего, станет ещё более острой. В то время как европейские страны пытаются интегрировать в своё общество большое число иммигрантов, всё это стало бы многообещающим карьерным путём для нескольких тысяч рождённых за рубежом солдат. Будучи отобраны для несения службы, иммигранты доказали бы скептикам, что они не только не представляют собой угрозу для страны, но и готовы рисковать своими жизнями для её защиты», — подытоживает Элизабет Бро.