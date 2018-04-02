Das Erste: Берлин латает дыры в бундесвере, но не все немцы за

Немецкие власти поставили перед собой цель по увеличению военных расходов до 2% от ВВП, как этого требует НАТО, сообщает Das Erste. При этом, как утверждают эксперты, эти деньги пойдут не на наращивание вооружения, а на латание старых дыр в бундесвере. Впрочем, и эти планы вызывают тревогу у многих немцев, не желающих быть втянутыми в очередную войну.

2% — такова договорённость с НАТО. Эта часть ВВП будет тратиться на вооружение — такую цель правительство обозначило в своём коалиционном договоре. Пока что с 1,2% мы серьёзно недотягиваем до этого показателя. Многие сторонники движения за мир, которые сегодня приняли участие в традиционных «пасхальных маршах», убеждены, что и сейчас на военную технику тратится слишком много денег.

Но, по-видимому, бундесверу не помешали бы финансовые вливания, потому что в секретном отчёте Министерства обороны говорится, что немецкие самолёты Tornado не годятся для операций НАТО. Они нуждаются в срочной модернизации. Кирстен Гершик расскажет нам о денежных спорах политиков и тревогах участников «пасхальных маршей».

«Мир через разоружение!» — вот уже 60 лет это требование звучит на каждом «пасхальном марше». Сотен тысяч демонстрантов, как в начале 80-х, уже нет, но участники утверждают, что на сегодняшний день послание как никогда актуально.

ТОБИАС ПФЛЮГЕР, заместитель председателя Левой партии: Сейчас как бы повеяло холодной войной. И нам нужно срочно противостоять этой гонке вооружений. Одна из сторон должна нажать на тормоза.

Но для бундесвера скорее наступили времена снять ногу с педали тормоза. Коалиционный договор предусматривает существенное увеличение оборонных расходов. Но это нельзя назвать увеличением вооружений, утверждают эксперты.

КЛАУДИА МАЙОР, Фонд науки и политики: Важно отметить, что за последние годы мы экономией довели бундесвер до плачевного состояния. Мы думали, что войска больше не нужны. Был финансовый кризис — и тема армии никого не волновала. Это означает, что бóльшая часть денег, которые мы сейчас тратим на армию, — это латание старых дыр.

На это сетует и СвДП.

МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАН, заместитель председателя СвДП: Проблема в том, что многие машины не летают, подлодки не плавают. Это ненормально. И это означает, что мы с одной стороны должны решать эти проблемы, а также те, которые касаются наращивания вооружений. Нельзя допускать такого, чтобы солдатам приходилось идти в туристический магазин, чтобы самим покупать себе перчатки и бронежилеты.

При этом растут требования к бундесверу. За последние годы количество зарубежных операций увеличилось. Кроме того, после аннексии Россией Крыма значительно ухудшилась ситуация в сфере политики безопасности.

ФРИЦ ФЕЛЬГЕНТРОЙ, фракция СДПГ: Россия изменила ситуацию в Европе. Россия показала, что она готова использовать военную силу для достижения своих политических целей. И это создаёт новую картину угроз, в том числе и для стран НАТО, особенно тех, которые граничат с Россией. Поэтому нам нужно больше делать для обороны страны.

Именно против этого выступают участники «пасхальных маршей». С ростом инвестиций в вооружение растёт и вероятность быть втянутым в конкретную войну — таков их аргумент.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2018 года.