CNN: американская полиция развернула мексиканский «караван» слезоточивым газом

Американские пограничники в минувшее воскресенье были вынуждены применить слезоточивый газ против мигрантов из стран Центральной Америки, попытавшихся прорваться в США через мексиканскую границу, передаёт CNN. По данным канала, мигранты, которых было около 500 человек, прибыли на границу в составе так называемого «каравана», включавшего 5000 граждан ряда центральноамериканских стран, желающих получить убежище в Соединённых Штатах.

Напряжённость на границе Мексики и США достигла точки кипения: агенты службы погранконтроля США применили против жителей центральноамериканских стран, пытающихся получить убежище в Америке — включая женщин и детей — слезоточивый газ. Инцидент произошёл на одном из самых оживлённых пограничных КПП в мире. По данным мексиканских властей, были арестованы 39 человек. Мирный марш мигрантов превратился в беспорядки — около 500 человек попытались прорваться через границу с мексиканской стороны в Тихуане, пробившись через полицейские ограждения. КПП «Сан Исидро» был на несколько часов закрыт в воскресенье и вновь открылся лишь сегодня утром.



Беспорядки на границе в выходные стали очередным поводом для жёстких заявлений со стороны президента Трампа. Президент написал в «Твиттере», что мигранты, пытающиеся получить убежище в США, будут обязаны на время рассмотрения их прошений оставаться в Мексике. Между тем, только что пришедшее к власти правительство Мексики отрицает, что достигло с США каких-либо договорённостей по судьбе этих мигрантов.



А мы начнём освещать этот сюжет с репортажа корреспондента CNN Мигеля Маркеса, который выходит с нами на связь из мексиканской Тихуаны с подробностями о происходящем. Какова сейчас ситуация, Мигель?



МИГЕЛЬ МАРКЕС, корреспондент CNN в США: Хотел бы сначала пояснить, как всё организовано здесь, с мексиканской стороны, Элисон. Вот здесь находится погранпереход «Сан-Исидро» для пешеходов. Он сейчас открыт, здесь всё как обычно. Именно сюда приходят мигранты из каравана в количестве около 5 тысяч человек; они встают в очередь и берут номерки, чтобы далее пройти интервью с целью установления, угрожает ли им реальная опасность.



А вот один из мостов, который они обошли. Если пройти под этим мостом, на другой стороне будет река Тихуана, а дальше — уже США. Мигранты взяли штурмом мексиканские посты и начали двигаться к американской границе. Именно тогда агенты бюро пограничного и таможенного контроля стали применять канистры со слезоточивым газом и газовые баллончики, дабы их сдержать. Утверждается, что ответственность за инцидент лежит на 500 из примерно пяти тысяч мигрантов, прибывших сюда в составе каравана.



А параллельно со всем этим, США и Мексика, по некоторым данным, продолжают переговоры по вопросу о том, будет ли Мексика активнее участвовать в наведении порядка среди присутствующих здесь 5 тысяч мигрантов, чтобы США не пришлось их принимать у себя. Президент заявляет, что пока их прошения об убежище не будут удовлетворены, в страну они не попадут. В свою очередь, мексиканское правительство утверждает, что пока не знает, будет ли мигрантам дозволено остаться в Мексике до завершения этого процесса. Слово вам.



Репортаж с границы этим утром для нас вёл Мигель Маркес. Большое вам спасибо, Мигель.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.