SZ: после ссоры со старшим братом Белоруссия ищет близости с Западом

Конфликт из-за цен на нефть между Россией и Белоруссией подталкивает Минск в объятия Брюсселя и Вашингтона, пишет Süddeutsche Zeitung. Из уст президента страны Александра Лукашенко звучит всё больше критики в адрес Кремля, а в адрес западных партнёров — мягкие выражения. Белорусов всё сильнее начинает волновать суверенитет их страны, подчёркивает издание.

Пару лет назад такого и представить было невозможно, а сейчас президент Белоруссии Александр Лукашенко старается балансировать между интересами России и Запада, пишет Süddeutsche Zeitung. До этого в отношениях Минска с Брюсселем и Вашингтоном царил разлад. Они были отягощены санкциями. Но после «аннексии»* Крыма Белоруссия позволяет себе большую свободу в принятии внешнеполитических решений и активно ищет сближения с Западом.

Особенно в последние месяцы в адрес Москвы звучит всё больше критики, а в адрес западных партнёров — мягкие выражения, отмечает издание. Причиной такого поведения послужила энергетическая сделка, из-за которой поссорились братские государства. Россия решила увеличить налог на добычу полезных ископаемых, что увеличило цену нефти для стран-покупателей. Из-за этого к 2024 году Белоруссия может потерпеть убытков на сумму в €10 миллиардов. Поэтому Минск требует от Москвы компенсационных выплат, но Кремль не готов их предоставлять.

Особое беспокойство у белорусов вызвал комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева, который потребовал от Белоруссии более глубокой интеграции в рамках Союзного Государства в обмен на скидку на чёрное золото. Некоторые видят в этом попытку сохранить главу Кремля Владимира Путина у власти после 2024 года, когда закончится его нынешний президентский срок. «Как лидера российско-белорусского государства», — поясняет издание.

Впрочем, в Кремле опровергли эти предположения, сказав, что присоединение Белоруссии в планы не входит. Лукашенко же теперь пользуется любой удобной возможностью, чтобы напомнить о суверенитете своего государства. Недавно он заявил, что, если провести референдум в Белорусиси, 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией. А в январе пригрозил Москве, что она может потерять «своего единственного союзника на западном направлении».

До этого дело вряд ли дойдёт, полагает издание. Но Белоруссия в любом случае пытается ослабить зависимость от России. В этом деле ей помогает Китай, увеличивающий свои инвестиции в страну. Налаживаются отношения и с Западом. Минск даже предложил Вашингтону увеличить количество своих дипломатов в Белоруссии. То, что страна хочет «дышать свободнее», почувствовали и в ЕС. Число визитов европейских политиков в Минск достигло рекордной отметки. Идут переговоры об облегчении визового режима для белорусов. Также проходят регулярные встречи между политиками Евросоюза и представителями гражданского общества в Белоруссии.

В Минске ощущается, что белорусов всё сильнее начинает волновать суверенитет их страны. По словам местных продавцов, в книжных магазинах продаётся всё больше литературы на белорусском языке. Также стали появляться журналы, которые занимаются выработкой нового национального самосознания и поиском идентичности народа Белоруссии. Есть люди, которых не устраивает идеализация советской эпохи и засилье русского языка, заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).