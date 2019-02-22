Белсат: Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместных операций с Россией. Однако это не означает, что Минск откажется от сотрудничества с другими странами и организациями, поясняет «Белсат». Но взаимодействие с НАТО должно происходить «на принципах паритетности и прозрачности», приводит издание заявление белорусского лидера.
Белоруссия готова к сотрудничеству с НАТО, заявил президент страны Александр Лукашенко. Однако это должно происходить «на принципах паритетности и прозрачности», пишет на своём сайте «Белсат». «Мы себя не отгораживается забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог», — приводит телеканал слова белорусского лидера. Он также заявил, что Минск будет продолжать свою мирную внешнюю политику.
Александр Лукашенко выступал перед студентами и преподавателями белорусской Военной академии. Он рассказал им, что «у Белоруссии есть свои интересы, и они должны уважаться партнёрами, и теми, кто хочет сотрудничать со страной».
«Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооружённого противостояния осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Белоруссия не отступит от реализации мирной внешней политики», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский президент заверил, что его страна и впредь будет защищать свои интересы. В том числе, как он подчеркнул, и в рамках сотрудничества с Россией. Но это не означает, что Минск откажется от взаимодействия с другими игроками на международной арене, приводит «Белсат» слова Александра Лукашенко.
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